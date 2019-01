Da Cutrone a Caprari | i 5 attaccanti per l' asta di riparazione del Fantacalcio

Blastingnews

(Di sabato 19 gennaio 2019) Si sa, è un momento sofferto di attese e azzardi ma anche di possibili rivelazioni ed affari low-cost. Stiamo parlando delche in questo gennaio 2019 sta mischiando le carte in attacco. Higuain in orbita Chelsea e Piatek pronto a prendere il suo posto in rossonero. I ritorni di Muriel e Gabbiadini. Di seguito troverete cinque consigli per il reparto più ricercato, l'attacco.