Toyota Prius - Svelata la versione europea della AWD-i

quattroruote

: RT @quattroruote: La #Toyota ha diramato i primi dettagli della versione europea a trazione integrale della #Prius, la AWD-i https:… - RValdemburg : RT @quattroruote: La #Toyota ha diramato i primi dettagli della versione europea a trazione integrale della #Prius, la AWD-i https:… - quattroruote : La #Toyota ha diramato i primi dettagli della versione europea a trazione integrale della #Prius, la AWD-i… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Dopo essere stataal Salone di Los Angeles con il nome di AWD-e, laa trazione integraledebutta in Europa, dove si chiamerà AWD-i. Con l'introduzionenuova variante, l'ibrida giapponese è stata aggiornata con nuovi dettagli, finiture inedite e dotazioni aggiuntive: su tutti gli allestimenti, infatti, ilSafety Sense di seconda generazione, con frenata autonoma, mantenimentocorsia e cruise control adattivo, sarà proposto di serie.Fino a 570 Nm di coppia alle ruote in più. Laa quattro ruote motrici impiega un motore aggiuntivo destinato all'azionamento del retrotreno. L'unità posteriore è in grado di erogare fino a 5,3 kW (7,2 CV) di potenza ma, grazie a un rapporto di riduzione di 10,4, arriva a fornire fino a 570 Nm di coppia. Generalmente l'ibrida viaggia sfruttando unicamente la trazione anteriore ma, in caso di ...