Tempeste in Libano | Unicef | 40mila bambini a rischio

(Di venerdì 18 gennaio 2019) “L’impatto delle ultimeinha lasciato moltivulnerabili in una condizione di bisogno di protezione e calore, soprattutto irifugiati“: lo ha reso noto l’, che spiega di aver agito immediatamente in stretto coordinamento con le autorità locali libanesi, l’Unhcr e altre agenzie delle Nazioni Unite, per rispondere ai bisogni deicolpiti e delle loro famiglie. I forti venti, la neve e le piogge torrenziali hanno colpito oltre 570 località in tutto il Paese, con inondazioni in oltre 11 rifugi informali. Oltre 11.300 persone, la metà delle quali, sono state colpite dalla tempesta. “La situazione deisfollati e delle loro famiglie è particolarmente grave in quanto le loro condizioni erano precarie già prima dell’arrivo del maltempo“, si spiega in una nota. Solo nella valle della ...