Dipendenti Facebook | false recensioni su Amazon per spingere Portal

Dipendenti Facebook licenziati per dissenso svelano il mistero dell'impero di Zuckerberg - : Gli ex dirigenti della compagnia hanno parlato della "malsana atmosfera" prevalente nell'ufficio del social network. Nell'ufficio di Facebook prospera un culto della personalità, il dissenso viene ...

Facebook : “Dipendenti demoralizzati - il posto lavoro è un culto” : Sono demoralizzati e fingono di essere contenti sempre e, soprattutto, di amare il ”culto” di Facebook. Il tutto per non compromettere le loro valutazioni. Ma lo scontento dei dipendenti di Facebook inizia comunque a emergere. A ricostruire il morale a terra e la cultura all’interno di Menlo Park e’ Cnbc sulla base di interviste con decine di dipendenti ed ex. Una delle prove del calo di ‘popolarita” di ...