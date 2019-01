Conte vede i sindacati | confermata la protesta del 9 febbraio

Quibi - la nuova piattaforma per vedere Contenuti sullo smartphone : episodi di soli 10 minuti : Tutti i giorni, quando usciamo o siamo in coda o in viaggio, abbiamo un televisore con noi: l'utilizzo degli smartphone fa ormai parte della nostra quotidianità, e da questa premessa parte la nuova avventura di Jeffrey Katzenberg, co-fondatore della Dreamworks, e di Meg Whitman, co-fondatrice di E-Bay. Si chiama Quibi, e sarà una nuova piattaforma di streaming che potrebbe, almeno secondo i due ideatori, rivoluzionare il modo di fruire ...

Decreto sicurezza - Conte vede l Anci. Salvini 'Non cambia di una virgola'. Tutte le divisioni in una settimana da resa dei conti : Sarà una settimana caldissima per il governo. Con incontri delicati, per il premier, già domani. E i provvedimenti bandiera di Lega e Cinquestelle che dovrebbero avere il varo definitivo. Anche se ...

Trivelle - Conte : “Nel governo c’è una sensibilità comune a rivedere le autorizzazioni” : “Trivelle? Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato, la questione adesso è specifica per Costa e Di Maio, faremo anche una riflessione comune nel governo e valuteremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a margine dell’incontro Stati generali dei Consulenti del lavoro a Roma. “Non chiedetemi permesso per permesso, c’è una sensibilità comune nel governo ...

Trivelle - Conte : governo condivide idea rivedere autorizzazioni : Roma, 11 gen., askanews, - 'Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo ai ...

Il Governo fa dietrofront e applica lo sconto sull'Ires per gli enti no profit. Conte vede il Terzo Settore : "Subito il regime agevolato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo Settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale.L'incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, ...

Biotestamento - Conte vede Cappato a un anno dalla legge : ‘Ora misure attuative’. Ma su ddl eutanasia nessuna risposta : Le misure attuative della legge per le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) saranno presto in arrivo. Un anno dopo la legge sul Biotestamento e alla luce delle ancora numerose difficoltà di attuazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Marco Cappato e l’avvocata Filomena Gallo dell’associazione Luca Coscioni e ha promesso interverrà per velocizzare le pratiche. In realtà il colloquio era stato richiesto ...

LIBIA - Conte 'ANTICIPA' MACRON E VEDE HAFTAR E AL SERRAJ/ Il rapporto Onu e le intricate 'sfide' nel 2019 : CONTE, blitz in LIBIA: ultime notizie, incontro con Al SERRAJ e il generale HAFTAR a Tripoli e a Bengasi. "Il 2019 sarà l'anno della svolta".

Conte in Libia vede Al Serraj - 2019 sia l'anno della svolta : Il premier libico, riconosciuto dall'Onu, ha poi fornito a Conte "un quadro della situazione politica attuale e dei passi intrapresi dal governo di unità sulla via delle riforme economiche e della ...

Libia - domani Conte vede Serraj e Haftar : 13.20 Missione in Libia, domani, per il premer Conte, che incontrerà il premier Serraj a Tripoli e il generale Haftar a Bengasi. La visita di Conte prevede anche incontri con il presidente della Camera dei rappresentanti, Saleh, e con il capo dell'Alto consiglio libico, Meshri. Ieri il colloquio telefonico di Conte con l'inviato dell'Onu, Salamé, in cui è stato ribadito come il lavoro dell'Italia rientri nel percorso ideato dall'Onu per ...

Mara Carfagna vede questa foto del premier Conte e diventa una furia : umiliato con una sola parola : Mara Carfagna vede una foto di Giuseppe Conte con Papa Francesco. La condivide su Twitter con il laconico commento: 'Vabbè', accompagnato con la faccia di una donna che si mette le mani nei capelli. ...

Manovra - Conte vede Juncker : 'Deficit giù al 2 - 04%' : Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è apparso soddisfatto di quanto stabilito nell'incontro tra il presidente del Consiglio e Juncker. Segnali ottimistici erano arrivati anche dal ...

Conte vede Juncker : «Deficit al 2 - 04%» : Il presidente del Consiglio: «Restano reddito di cittadinanza e quota 10o». Una portavoce Ue: si valuterà la proposta dell’Italia

Conte vede Juncker : «Il deficit al 2 - 04% : Il presidente del Consiglio: «Restano reddito di cittadinanza e quota 10o». Una portavoce Ue: si valuterà la proposta dell’Italia

Conte vede Juncker a Bruxelles - l’Ue : “Buoni progressi sulla manovra” : Il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker ha ascoltato «attentamente il primo ministro Conte e gli argomenti che ha presentato» sulla manovra di bilancio. «Buoni progressi sono stati fatti, la Commissione europea valuterà ora le proposte ricevute questo pomeriggio: i lavori continueranno nei prossimi giorni». È quanto riferisce una p...