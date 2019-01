Come occupano bene il potere questi mostri

ilfoglio

: @Vittori34134869 @LegaSalvini Con i soldi pubblici degli italiani e degli 'stranieri' che lavorano qui. Molti di qu… - q0tt0 : @Vittori34134869 @LegaSalvini Con i soldi pubblici degli italiani e degli 'stranieri' che lavorano qui. Molti di qu… - robertoerreB : @LMillanista Non mi è capitato di sentirglielo dire, avrà ripreso qualche cosa detta su emittenti locali dove si oc… - stefano5110 : RT @Dario_Carbonaro: @GiuseppeConteIT No profit come l'#unicef di #Conticini o le cooperative che si occupano di 'accogliere' clandestini?… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Se Sandro Veronesi è disposto a firmare con il suo prezioso sangue per il ritorno aldi Berlusconi, tra le altre, una ragione fondante ci deve essere, e riguarda, se ci sia, economia e informazione.che non hanno conflitti di interessi,che in teoria non hanno una lira bucata,del popolo issati al, due minoranze faziose, dalla torma urlante dei ...