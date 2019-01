Bankitalia | Di Maio | da diversi anni non ci prende con stime

Di Maio : Bankitalia?Spesso non ci prende : 20.21 Bankitalia ha fornito oggi "stime apocalittiche", e si tratta di "quella stessa Bankitalia che ci ha lasciato le banche in queste condizioni perché non ha sorvegliato in questi anni". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, secondo il quale "non è la prima volta che le stime di Bankitalia poi non si rivelano fondate. Sono diversi anni che non ci prende". Poi la stoccata: "Quando c'erano quelli di prima facevano stime al rialzo, ora al ...

Luigi Di Maio - anche Bankitalia lo smentisce : "A un passo dalla recessione" : "Quando parlate, voi dovreste rendervi conto del ruolo che ricoprite". La frase, pronunciata da un esponente del Pd ospite oggi 18 gennaio a Sky Tg24, cade a fagiolo pensando a quanto Luigi Di Maio disse pochi giorni fa e guardando invece i dati sul Pil diffusi da Bankitalia. Il vicepremier e minist

Di Maio : «Mi fido ciecamente di Salvini e lui di me. Spread sale quando Bankitalia parla» : Di Maio non ha dubbi: 'Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c'è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è ...

Di Maio contro Bankitalia : ...dei rapporti all'interno dell'esecutivo e a chi gli chiede se il M5S non abbia concesso troppo spazio alla Lega risponde che "questo governo serve a far vincere gli italiani e non una forza politica ...

Di Maio : 'Mi fido ciecamente di Salvini e lui di me. Spread sale quando Bankitalia parla' : Di Maio non ha dubbi: 'Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c'è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è ...

Di Maio : “Bankitalia parla e spread sale “Su reddito e quota 100 nessun passo indietro. Rimpasto? Sarebbe surreale” : “Ieri lo spread stava scendendo, poi ha parlato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c’è, è una previsione sbagliata”. A dirlo è il vice premier Luigi Di Maio a Palermo, a margine della visita ai cantieri navali della Fincantieri, in riferimento al Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato venerdì in cui Palazzo Koch avverte ancora una ...

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Di Maio - Bankitalia parla e spread risale : ANSA, - PALERMO, 24 NOV - "Ieri lo spread stava scendendo, poi ha parlato Bankitalia ed è risalito. Bankitalia può dire ciò che vuole, per noi il rischio che lo spread rimanga così per anni non c'è, è ...