Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi tra Salvini, Di Maio e Giuseppe Conte

(Di giovedì 17 gennaio 2019), ildiin vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premiere i due vicepremier Matteoe Luigi DiAl via a, ildiin vista del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del premiere i due vicepremier Matteoe Luigi Di. La riunione è stata convocata per fare il punto, tra i vari temi, sul decretone cherrà reddito di cittadinanza e pensioni. Non è escluso che si possa parlare anche del prossimo Commissario Inps e della presidenza Consob. Alla riunione partecipano anche il Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro e il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.Dopo il rincorrersi di voci di rinvii, di qualche ora, di ...