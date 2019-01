Meteo : in Lombardia condizioni in miglioramento e temperature in calo : Il transito a nord della barriera alpina di una saccatura di origine nordatlantica verso l’Europa orientale, in Lombardia, favorisce per la giornata odierna deboli precipitazioni sparse, in esaurimento ovunque dalla serata. Da venerdì passaggio a condizioni asciutte sulla regione con ingresso di aria più fredda in quota che determinerà un abbassamento della quota dello zero termico. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo ...

Previsioni Meteo Lombardia : poche nuvole e temperature nella media : “Per tutto il periodo sulla Lombardia correnti in quota dai quadranti settentrionali: assenza di precipitazioni salvo modeste nevicate sulla fascia alpina di confine, frequenti schiarite, rinforzi del vento a tratti sulla Pianura e più frequenti in montagna, anche a carattere di foehn. temperature intorno alla norma del periodo salvo scostamenti in eccesso anche importanti durante gli episodi di foehn“: lo si legge nel bollettino ...

Previsioni Meteo Lombardia : cielo sereno e temperature minime in calo : “Correnti settentrionali stabili interessano la regione almeno fino a lunedì e determinano in Lombardia cielo prevalentemente sereno con vento a tratti forte sui rilievi settentrionali di confine, dove tra sabato e domenica si addenserà qualche nube con deboli nevicate. Altrove precipitazioni assenti con gelate notturne e temporanei effetti di favonio“: questo il consueto bollettino pubblicato da Arpa Lombardia. Domani cielo sereno o ...

Meteo : in Lombardia calano temperature - da venerdì gelate diffuse : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - In Lombardia, l'inizio del 2019 sarà caratterizzato da bel tempo e freddo. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, correnti settentrionali stabili interessano l'arco alpino da oggi e almeno fino a lunedì prossimo, portando tempo soleggiato e senza precipit

Meteo Lombardia : inizio dell’anno con il sole - temperature in calo : Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche episodio di nevischio o deboli nevicate sui rilievi alpini di confine. Correnti in quota dai quadranti settentrionali manterranno il tempo stabile, con vento al suolo in rinforzo ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile fino a fine anno : Milano, 28 dic. (AdnKronos) - In Lombardia tempo stabile fino alla fine dell'anno. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, per tutto il periodo la regione sarà interessata da un regime di correnti dai quadranti settentrionali, inizialmente deboli, in rinforzo da domenica 30 dicembre.