L' inchiesta sul Salone di Torino si chiude con 29 indagati Tra i reati peculato e falso

Torino - chiusa l'inchiesta sul Salone del Libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...

Un’inchiesta scritta sull’Aquarius : Dopo essere state definite “taxi del mare”, le ong erano diventate anche “discariche del mare”. Non perché trasportassero in Italia scarti umani – almeno non per la procura – ma perché avrebbero smaltito illecitamente i rifiuti dei migranti, nello specifico gli indumenti contaminati da scabbia, tube

Fq MillenniuM - Martina Castigliani ritira premio Giustolisi per l’inchiesta sulle nozze forzate : “Politica non ignori queste storie” : È stata la giornalista e scrittrice Sandra Bonsanti a consegnare il premio Franco Giustolisi a Martina Castigliani, per l’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati”, pubblicata su Fq MillenniuM, il nostro mensile diretto da Peter Gomez. Il servizio, uscito sul numero di marzo, ha vinto ex aequo con l’inchiesta di Giovanni Tizian e Stefano Vergine su l’Espresso. Presenti ...

Pressioni a un consulente della famiglia Regeni : la procura di Roma apre un’inchiesta : La procura di Roma indaga sulle Pressioni ricevute al Cairo dal consulente egiziano della famiglia Regeni da personale della National Security di Nasr City. All’ufficio della National Security appartengono alcuni degli ufficiali indagati dai pm capitolini nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del ricercatore italiano. «Un segnale davvero inquieta...

5G - la rivoluzione che preoccupa gli scienziati. Domenica l’inchiesta sul Fatto Quotidiano : Sta per arrivare la rivoluzione 5G, non una semplice evoluzione di internet dal 4G al 5G. Con le nuove tecnologie sarà possibile connettere tutto l’ambiente circostante, le strade, i parchi, le case, gli elettrodomestici, tutto sarà perennemente acceso in un grande, molteplice campo elettromagnetico. Governi e istituzioni europee spingono le industrie a accelerare nelle sperimentazioni del 5G, ma il mondo scientifico si allerta: gli ...

Fincantieri - Commissione Ue avvia una inchiesta sulla acquisizione di Stx | Eliseo : nessuna ritorsione : "La Francia non ha chiestoassolutamente nulla. Non bisogna in alcun modo vederlo come unaforma di ritorsione politica" dicono dal governo transalpino.

I riflettori dell'Ue su Fincantieri : inchiesta sull'acquisizione di Stx : Torna sotto i riflettori la vicenda di Stx, gli storici cantieri navali di Saint-Nazaire rinominati Chantiers de l'Atlantique dopo l'acquisizione da parte di Fincantieri . A comunicarlo è la ...

Ultrà Turris muore dopo un incidente : giallo sulla dinamica - c'è l'inchiesta : Torre del Greco piange Francesco Panariello, l'Ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici e conoscenti ...

