Inchiesta pompe funebri | a infermieri fino a 350 euro a morto Trenta arresti

ilfogliettone

: Denaro e favori per l'affare del caro estinto: smantellato cartello di pompe funebri bolognesi… - Nutizieri : Denaro e favori per l'affare del caro estinto: smantellato cartello di pompe funebri bolognesi… - bolognatoday : Denaro e favori per l'affare del caro estinto: smantellato cartello di pompe funebri bolognesi… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) "Se dopo anni in camera mortuaria hai ancora dei mutui da pagare significa che non hai capito come funziona". Sono parole di un infermiere, rivolto a un altro indagato, agli atti dell'della Procura di Bologna su un presunto business illecito legato al settore funerario. Erano pagati tra i 200 e i 350per ogni famiglia di defunti 'agganciata' glicorrotti degli ospedali Sant'Orsola-Malpighi e Maggiore di Bologna che procacciavano clienti a due cartelli illegali di. E' iniziata a novembre del 2017, l'indagine dei carabinieri di Bologna, su impulso della procura, che ha portato allo smantellamento di una rete per accaparrarsi in modo illecito i servizi funerari nel capoluogo emiliano-romagnolo. L'operazione, ribattezzata 'Mondo sepolto', ha portato a 30 misure cautelari (9 custodie cautelari in carcere, 18domiciliari e 3 divieti di ...