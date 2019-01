Il piano di Berlusconi | in campo in Ue | ruolo in Ppe di cerniera con Salvini

ilfogliettone

(Di giovedì 17 gennaio 2019) In un primo momento si era ipotizzata la carica delle donne azzurre alle Europee. Carfagna al Sud, Gelmini nel nord-ovest, Bernini nel nord-est, con Tajani al centro. Ma l'ipotetico schema iniziale per risollevare le sorti del partito azzurro e' destinato a saltare visto che inci dovrebbe essere ancora una volta Silvio. In tanti gli hanno chiesto di fare un passo avanti e l'ex premier non dovrebbe tirarsi indietro. Ed essere capolista in tutta Italia. Per cercare di portare Forza Italia oltre alle percentuali riscontrate nei sondaggi.punta quindi a Strasburgo per giocare uneuropeo di primo. Con unstrategico da assumente nel Ppe che tra l'altro dovra' interloquire con la coalizione dei sovranisti che ha in mente di formare. Ile' quello di stringere un accordo in Europa (oltre a quello delle Regionali) con la Lega per ...