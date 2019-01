Il Ministro della Difesa Trenta a Comiso

Battisti - il trofeo esibito : esposto della camera penale contro il Ministro Bonafede : "Non bisogna mai esibire un catturato". Lo sosteneva anche Salvini nel 2015. Ora la camera penale di Roma accusa il ministro...

A Roma - Emiliano e il Ministro Centinaio su nuova Pac e politica agricola della Comunità Europea : Non è d'accordo il ministro e, soprattutto, non sono d'accordo le regioni, perché ogni Regione ha un suo sistema, una sua politica agricola che vuole contrattare e gestire direttamente con l'Unione ...

Di Maio risponde al Ministro francese : "Loro orgogliosi della sede? Certo - gliela paghiamo noi!" : Sono partiti ieri pomeriggio, percorrendo centinaia di chilometri per arrivare al Parlamento europeo, a Strasburgo. E di quel viaggio hanno documentato tutto, con diverse dirette Facebook. Ma una volta arrivati alla sede, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio hanno subito chiarito la loro posizione: la sede francese dell'Ue? "Una marchetta per i francesi".E oggi il vice presidente del Consiglio Di Maio, sulla sua pagina Facebook, ha voluto ...

Crozza : “Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del Ministro : “Un bacione agli artigiani della Finanza” : Maurizio Crozza, nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bersagliere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

Faenza - il gesto della classe per la compagna : Ministro Bussetti ‘Sono fiero di voi’ : La cronaca si sta occupando della vicenda che riguarda Lisa, una bambina di nove anni che frequenta la quarta elementare di una scuola di Faenza. La sua famiglia, purtroppo, nel maggio scorso, ha scoperto che la piccola era affetta da leucemia Linfoblastica acuta di tipo B. La bambina, per i primi mesi dell’anno scorso, ha frequentato la scuola. Faenza, la classe si vaccina per la compagna affetta da leucemia Come spiega il quotidiano ‘Il ...

Grecia - si dimette il Ministro della Difesa. Tsipras chiederà la fiducia : Il ministro della Difesa greco Panos Kammenos, partner di minoranza del governo, si è dimesso. Da sempre contrario all'accordo raggiunto con la Macedonia sull'annoso problema del nome della repubblica ...

Il Ministro della Difesa greco si è dimesso per via dell’accordo sul cambio di nome della Macedonia : Il ministro della Difesa della Grecia Panos Kammenos si è dimesso dopo che la Macedonia ha definitivamente approvato la riforma costituzionale per cambiare il proprio nome in “Repubblica della Macedonia settentrionale”, come previsto dall’accordo stretto dal primo ministro Alexis Tsipras con

I poliziotti della Cgil contro Salvini : "Sotto la felpa niente - signor Ministro" : "Sotto la felpa niente signor ministro!": è il messaggio rivolto dal segretario generale del Silp-Cgil, Daniele Tissone, a Matteo Salvini durante la relazione introduttiva al V Congresso nazionale del sindacato di polizia in corso a Rimini alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.Tissone ha lamentato: "Le mancate risposte del governo ai poliziotti ...

Matteo Salvini - la denuncia del sindacato dei Vigili del fuoco sul Ministro : "Porto abusivo della divisa" : Il piccolissimo sindacato Usb che rappresenta alcuni Vigili del fuoco avrebbe denunciato, per "via amministrativa", Matteo Salvini per "porto abusivo di divisa". Al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saporito, sono saltati i nervi davanti all'ennesima foto del ministro dell'Interno

Sicurezza - Di Maio si schiera con Salvini : siamo a favore della legge - i sindaci non possono aprire i porti. Saviano attacca il Ministro : apri i porti : Luigi Di Maio si schiera con Matteo Salvini e contro i sindaci su Sicurezza e migranti. Ma il Movimento 5 stelle si divide. Di Maio. «Se c'è qualche membro della maggioranza...

Decreto sicurezza - Nardella : “Per Salvini siamo incapaci? Faccia il Ministro io faccio il sindaco” : “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge ma è quella di voler mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce un risultato opposto a quello che dichiara ovvero produce più insicurezze e clandestini nelle nostre città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella sede dell’Anci a Roma. “Spero che avvenga al più presto un confronto con il premier Conte, sono contento ...

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'Ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Vi dico che cosa penso della manovra modificata. L'articolo del Ministro Savona : ... riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del ...

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il Ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...