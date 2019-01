Docenti di sostegno, nessun obbligo di partecipare alle gite scolastiche

scuolainforma

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Manca ancora qualche mese al periodo delle, ma c’è già chi – tra idi– si pone la domanda dell’obbligatorietà della sua presenza in caso di partecipazione dell’alunno disabile al viaggio d’istruzione.Docente didi accompagnare in gita gli alunni disabili È opportuno anzitutto ricordare che i regolamenti relativi ai viaggi d’istruzione sono gestiti in piena autonomia dagli Istituti scolastici. È compito degli organi collegiali regolamentare o stabilire i criteri generali per organizzare qualsiasi tipo di uscita (come stabilito dalla nota ministeriale 22009/2012).Altresì va aggiunto che, quando una scuola decide di organizzare un’uscita per una o più classi, è opportuno tenere conto di una serie di esigenze, tra cui quelle didattiche e quelle relative ai costi e alla sicurezza.Con la presenza di alunni disabili, sarà ...