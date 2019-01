Contributi Inps 2019 | proroga prescrizione al 2020 | arriva la circolare

Prescrizione Contributi dipendenti pubblici : slitta al 2020 - novità Inps : Posticipata al 2020 l’estensione della Prescrizione quinquennale dei contributi per i dipendenti pubblici prevista per il 1° gennaio 2019. Lo ha comunicato l’Inps con circolare n. 117 dello scorso 11 dicembre. La proroga, si legge nel documento, si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da enti pubblici, sindacati e patronati che hanno richiesto un ulteriore anno di tempo per consentire ai datori di lavoro di ...

Così la pace con l'Inps : Contributi in 60 rate e sconto fiscale. Riscatto laurea più facile : ROMA Dopo la pace con il fisco, la terza operazione di rottamazione delle cartelle esattoriali approvata dal governo, arriva anche una norma per fare 'pace' con l'Inps. La sanatoria contributiva sarà ...

Inps - recupero Contributi non versati : il governo prepara la sanatoria : Ad ogni modo, in questa maniera si possono sommare gli anni degli studi universitari a quelli lavorativi, maturando così i requisiti per il ritiro dal mondo del lavoro.

Prescrizione Contributi dipendenti pubblici : proroga Inps al 2020 : Il 15 novembre 2017 l'Inps aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n.169 intitolata "Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti" con la quale veniva stabilito che le posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione dovevano essere regolarizzate entro il 1 gennaio 2019, termine prescrizionale. Ora con la Circolare n.117 pubblicata lo scorso 11 dicembre, l'Inps ...

Inps - indiscrezione su Di Maio : avrebbe versato Contributi solo per tre mesi : Secondo l'estratto conto contributivo pubblicato da alcune testate di informazione il vicepremier avrebbe versato i contributi solamente per tre mesi, un altro impiego che dice di aver svolto (come anche lo steward allo stadio) sarebbe dunque stato pagato in nero. Di Maio, all'Inps risultano solo tre mesi di lavoro Il primo a darne notizia è stato il quotidiano La Stampa, dalle carte pubblicate emerge solamente un versamento contributivo di tre ...

Inps - calcolo Contributi - riscatti laurea e ricongiunzioni : le ultime novità : L’Inps in questi giorni vorrebbe chiudere un accordo con il Miur a proposito della gestione delle pratiche inevase riguardanti il riscatto delle lauree di molti insegnanti e non solo. La questione riguarderebbe anche le pratiche di ricongiunzioni e il computo dei contributi versati dagli insegnanti fino all‘anno 2000. Insomma, secondo l’Inps un accordo con il Miur accelererebbe la disamina, il controllo e l’aggiornamento di ...

