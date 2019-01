Calciomercato Serie B | Lucioni al Sassuolo | Ceravolo e Ciofani ancora in trattativa

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato Serie A - attaccante per il Genoa e scambio Cagliari-Bologna : Calciomercato Serie A – Ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. ...

Calciomercato Serie B : il Lecce cerca il sostituto di Lucioni - Cremonese su Caracciolo : Il Calciomercato di Serie B è entrato ormai in una fase 'calda'. Dopo le prime due settimane di trattative, 'ammiccamenti', scambi di informazioni, telefonate tra procuratori e direttori sportivi, voci di mercato, adesso si entra nella fase clou della sessione invernale. Al momento questo Calciomercato è stato avaro di emozioni e i due colpi più importanti li hanno portati a casa Brescia e Lecce, che rispettivamente hanno acquistato due ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Cagliari scatenato - colpo del Parma e mosse della Fiorentina : Il Calciomercato di Serie A continua a regalare emozioni, nelle ultime ore importanti trattative. Si muove il Sassuolo che può contare su un nuovo difensore, si tratta di Lucioni. Il Genoa aumenta l’offerta per Krunic ma l’Empoli non sembra ancora convinto della cessione, molto attivo il Cagliari, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ piace molto Gaston Brugman, centrocampista uruguaiano classe 1992 del Pescara, tentativo ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : il Foggia cerca un attaccante - attivissimo il Monza : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato di Serie B entra sempre più nel vivo ma anche quello di Serie C regala grosse emozioni, ecco il punto della rosea. Il Livorno ha l’ok dell’Empoli per Mraz e ha bussato alla porta a Monachello. Il Lecce continua a pensare a Budimir per l’attacco, il Foggia continua a spingere per Calaiò ma prima deve partire uno tra Mazzeo e Iemmello. L’Ascoli lavora per ...

Calciomercato Serie B : il Livorno vira su Mraz - sopresa Ceravolo - 2 cessioni a Lecce : Giornata molto importante quella del Calciomercato di Serie B. La chiusura delle trattative si avvicina e quindi Club iniziano ad insistere per arrivare loro obiettivi di Calciomercato. La Serie B è sempre pronta a dare soddisfazioni agli amanti del Calciomercato e oltre alle voci che si susseguono, in questo momento sono tante le trattative in dirittura d'arrivo. Calciomercato Serie B: le trattative in diretta Ore 11.00: due operazioni di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Il Calciomercato oggi – Le notizie in Serie A e dall’estero : Il calciomercato entra nel vivo, ecco le importanti notizie del campionato di Serie A delle ultime ore, il punto della rosea. Il Chievo crede alla salvezza e prova a far rientrare in Italia Luca Caldirola del Werder Brema, l’Udinese alla ricerca di un nuovo attaccante, sempre più vicino Lapadula del Genoa. Il Parmasu Barak, per l’attacco la prima scelta è Falcinelli. Il primo nome per rinforzare ulteriormente il Bologna è Spinazzola, ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Calciomercato Serie B e Serie C - nome nuovo per l’attacco del Lecce - è una Reggina grandi firme : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, tante trattative pronte ad essere chiuse, ecco il punto della rosea. E’ il Padova la squadra più attiva, nelle ultime ore definito l’arrivo di Morganella, per la fascia il primo nome è quello di Renzetti. Per il centrocampo è fatto per Calvano ma è stato fatto un tentativo anche per Lollo dell’Empoli. Offerta del ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Calciomercato Serie A. Gabbiadini torna alla Samp : L'asse bollente tra Italia e Inghilterra: Gabbiadini ritorna a Genova, possibile partenza per Higuain?