Boldrini | Camiciottoli condannato a risarcirla Ma le offese alle donne ormai sono la

Camiciottoli (Lega) condannato per le offese a Laura Boldrini : Il sindaco leghista di Pontinvrea (SV) Matteo Camiciottoli è stato condannato oggi dal Tribunale di Savona per diffamazione ai danni di Laura Boldrini quando era ancora Presidente della Camera dei Deputati: 20mila euro di multa con pena sospesa subordinata al risarcimento dei danni entro un mese.Tutto era iniziato con un tweet su Twitter nell'estate del 2017, quando Camiciottoli proponeva di far scontare gli arresti domiciliari ...

'Augurò' stupro alla Boldrini : condannato Matteo Camiciottoli/ 20 mila euro di multa al sindaco leghista : Matteo Camiciottoli, sindaco leghista di Pontivrea, condannato a 20 mila euro di multa per aver 'augurato' lo stupro a Laura Boldrini: 'Abbiamo vinto!'

Intervista a Laura Boldrini : “Condanna Camiciottoli è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

Camiciottoli condannato - intervista a Laura Boldrini : “La sentenza è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

Laura Boldrini - sindaco Camiciottoli condannato a risarcire 20mila euro per averla offesa. Lei : “Abbiamo vinto” : Ventimila euro di multa da pagare entro un mese. Questa la sentenza del tribunale di Savona che ha condannato il sindaco di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, a risarcire l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla offesa. Il leghista aveva commentato sui social gli stupri avvenuti in spiaggia a Rimini nell’estate del 2017 riferendosi proprio all’esponente di LeU. “Dovevano essere mandati ai domiciliari a casa ...

Gli stupratori «a casa della Boldrini» - Camiciottoli dovrà pagare oltre 20mila euro : La richiesta del pm per il primo cittadino di Pontinvrea, che propose di fare scontare agli stupratori di Rimini i domiciliari «a casa della Boldrini», così «magari le mettono il sorriso»

Boldrini - messaggio Camiciottoli mi ferì : Volevo fare una critica politica: se lei è favorevole a una immigrazione incontrollata che include anche i delinquenti allora forse ospitarli le avrebbe fatto piacere". Tutte le notizie di Breaking ...

Boldrini - messaggio Camiciottoli mi ferì : Volevo fare una critica politica: se lei è favorevole a una immigrazione incontrollata che include anche i delinquenti allora forse ospitarli le avrebbe fatto piacere".