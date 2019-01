Astronomia | per la prima volta simulata un’intera eruzione solare

Astronomia : dieta ipercalorica per buchi neri dormienti : Hanno una stazza che oltrepassa miliardi di volte quella del Sole e se ne stanno acquattati a pasteggiare a base di gas e stelle nel ‘cuore’ delle galassie, Via Lattea compresa: sono i buchi neri supermassicci, crapuloni spaziali che fanno piazza pulita di tutto quello che gli capita a tiro e che sono al centro dell’attenzione della comunità scientifica per i loro meccanismi di accrescimento, ancora non del tutto chiari. Un nuovo studio, ...

Astronomia : tutto quello che c’è da sapere sulla superficie di Cerere - in un volume : Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, della superficie del pianeta nano Cerere e della sua storia evolutiva, il volume “The composition of Ceres”, una edizione speciale della rivista Icarus, che viene pubblicato oggi in forma cartacea, è quello che fa per voi. Il volume è stato curato dalla ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) Francesca Zambon, guest editor e autrice di uno degli articoli presenti nella pubblicazione, ...

Astronomia : nuova luce sul buco nero supermassiccio divoratore di stelle : Era il 22 novembre del 2014 quando gli astronomi scovavano nel cielo un evento piuttosto raro: un buco nero supermassiccio, al centro di una galassia posta a circa 300 milioni di anni luce da noi, stava divorando una stella. Banchetti di questo tipo non capitano spesso, ma emettono grandi quantità di raggi X, diventando facilmente visibili anche a grandi distanze. Oggi – riporta Global Science – un team internazionale di ricercatori ...

Cultura - dalla fisica all’Astronomia passando per la matematica : a Reggio Calabria progetto per valorizzare le scienze tra i giovani : La Città Metropolitana di Reggio Calabria in prima linea con un progetto dal grande valore Culturale, dedicato agli studenti delle scuole superiori. Si tratta del premio Cosmos, ideato dal fisico Gianfranco Bertone e promosso dal Miur e dalla Società Astronomica Italiana, che quest’anno in via sperimentale vedrà protagonisti gli studenti come membri di giuria di opere scientifiche. Il progetto è stato presentato proprio a Reggio lo scorso mese ...

Astronomia : ieri la prima eclissi del 2019 - tra pochi giorni lo “spettacolo folgorante” dell’eclissi della Superluna di sangue : E’ iniziata la stagione delle eclissi! Durante questo primo mese del nuovo anno, sono in calendario due eventi, prima un’eclissi di Sole e poi un’eclissi di Luna. La prima si è verificata nelle scorse ore, è stata parziale, mentre la seconda sarà uno spettacolo, in quanto sarà totale e ben visibile per miliardi di osservatori. ieri il cono d’ombra della Luna ha completamente “mancato” la Terra, passando a ...

Astronomia : domani la Terra si troverà al perielio - nel punto più vicino al Sole : domani 3 gennaio, precisamente alle 05:20 UTC (06:20 ora italiana), la Terra si troverà al perielio (dal greco perì = intorno, helios = Sole) cioè nel punto più vicino al Sole nel corso della sua orbita, ad una distanza di circa 147.099.760 km. Comunemente si è portati a pensare che la Terra sia più vicina al Sole durante il periodo estivo, nulla di più errato: le diverse temperature che caratterizzano ciascuna stagione non sono dovute alla ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti scoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...

Astronomia : Giove - meteo perturbato all’equatore : Il meteo fa ciclicamente le bizze sul ‘peso massimo’ del Sistema Solare e, per il 2019, si prevede l’arrivo di una nuova ondata di ‘maltempo’ che interesserà, ancora una volta, l’equatore del pianeta: sono le conclusioni cui è giunto un gruppo di planetologi dell’Università di Leicester, dopo aver scandagliato oltre 40 anni di dati ricavati dalle osservazioni di Giove. Il frutto di questo ampio lavoro di ricerca è stato illustrato ...

Astronomia : la “Nebulosa Saturno” torna alla ribalta per la sua struttura “complicata” : Si trova nella costellazione dell’Acquario, a circa 5mila anni luce di distanza dalla Terra, ed è nota con il nomignolo di ‘Nebulosa Saturno’, dato che il suo look ricorda il pianeta ad anelli del Sistema Solare: sono i tratti salienti di Ngc 7009, una nebulosa planetaria scoperta da William Herschel nel 1782 e tornata recentemente alla ribalta per uno studio riguardante la complessità con cui sono strutturati i suoi materiali. La ricerca è ...

Astronomia : scoperta “Pi greco Mensae c” - una super-Terra a 60 anni luce da noi : Una ricerca internazionale coordinata da Davide Gandolfi, del dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, ha scoperto una super–Terra a 60 anni luce di distanza, con un raggio doppio rispetto al nostro pianeta e una massa superiore di 4,5 volte. Il pianeta, descritto su Astronomy & Astrophysics, è il primo scoperto grazie ai dati del telescopio spaziale Tess della NASA, lanciato ad aprile scorso: ruota in 6 giorni attorno ...

Astronomia : alla scoperta del cielo d’inverno alle Scuderie Aldobrandini di Frascati : La magia degli spettacoli nel Planetario entra in scena a Frascati durante le festività natalizie. Dal 29 dicembre al 4 gennaio l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con il Comune di Frascati – Assessorato alla Cultura, propone presso le Scuderie Aldobrandini un ricco programma di spettacoli nel Planetario digitale itinerante intitolato “Sotto le stelle dell’Epifania” per scoprire, emozionandosi, le ...

Astronomia : giro di boa per la sonda Juno - tra pochi giorni il 16° flyby : Il 21 dicembre alle ore 05:48 del mattino in Italia la sonda Juno della Nasa sfreccerà a soli 5 chilometri dalle nuvole gioviane a una velocità di 207,287 km orari: quel giorno Juno taglierà il traguardo del suo 16° flyby, entrando ufficialmente nella seconda parte della missione, prolungata dalla Nasa fino al 2022. Impegnata nello studio delle origini e dell’evoluzione del gigante gassoso, tra i principali obiettivi della missione l’analisi ...