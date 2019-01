Antibiotico | inutile 1 prescrizione su 4 | aumenta il rischio di sviluppare batteri

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Secondo lo studio condotto dall’Università del Michigan, a 1 bambino su 10 e a 1 adulto su 6 viene prescritta una terapia antibiotica in casi in cui risulterebbendo per entrambi ildiresistenti.Il team, che ha pubblicato la ricerca sul British Medical Journal, ha esaminato le prescrizioni di antibiotici effettuate nel 2016 negli Stati Uniti. Su 19,2 milioni di persone, tra bambini e adulti di età compresa fra 18 e 64 anni, è emerso che il 23% delle ricette non era clinicamente giustificato, il 28% non era associato ad alcuna diagnosi documentata e solo il 36% era potenzialmente appropriato. L’autore principale dello studio è Kao-Ping Chua, ricercatore e pediatra presso l’Università del Michigan, il quale afferma che “L’uso eccessivo di antibiotici è ancora dilagante e tocca un enorme numero di ...