Anthem pronto a sorprendere | i motivi per cui vale la pena attenderlo

optimaitalia

(Di giovedì 17 gennaio 2019)L'annata che si è apaperta è senza dubbio già ricca di grandi promesse: da Kingdom Hearts 3 al remake di Resident Evil 2, passando per. Tantissima la qualità pronta a essere messa sul piatto della bilancia dagli sviluppatori fin da questi primi mesi, che mirano a soddisfare le voglie videoludiche di una community quanto mai vasta e variegata e vogliono giustificare l'esborso richiesto per portare a casa ogni singolo titolo piazzato sugli scaffali (citato o meno in precedenza, ndr).Proprioè un po' oggetto del mistero, con gli addetti ai lavori che continuano a stuzzicare l'utenza con il canonico gioco del “vedo-non-vedo”. Ci sono però deipiù che validi per pazientare nell'attesa che arrivi la seconda metà del mese di febbraio: facciamo dunque un piccolo elenco.Innanzitutto volare è senza ombra di dubbio il sogno di tutti, piccini o grandi che siate: ...