Un video che difficilmente Bonafede dimenticherà

Bonafede : «Chi sbaglia paga». Ma il suo video spot su Battisti imbarazza anche lo staff : Con il senno di poi, forse il ministro Alfonso Bonafede non lancerebbe dalla sua pagina Facebook il video in cui il terrorista pluriomicida Cesare Battisti viene esibito come un trofeo, senza un ...

SOSSIO E URSULA - FIDANZAMENTO A UOMINI E DONNE / video - dediche d'amore sui social : 'Il nostro vero inizio' : SOSSIO Aruta e URSULA Bennardo, FIDANZAMENTO a UOMINI e DONNE. Il cavaliere le dona un anello in studio, poi insieme lasciano lo studio

Le visite mediche del futuro : in videochat : Le visite mediche del futuro? Molto tecnologiche: in videochat. Questo permetterà ai medici di controllare e monitorare i paziente, sostituendo le visite allo studio, ma senza compromettere la qualità dell’assistenza. Lo rivela uno studio dei ricercatori del Massachusetts General Hospital pubblicato sull’American Journal of Managed Care. Le visite video sperimentate nella ricerca sono state comunicazioni di video chat personali tra ...

Spot di Bonafede su Battisti Critiche sul web : «Il ministro come un secondino»|video : In tre minuti viene riassunta la giornata dell’arrivo a Ciampino del terrorista: immagini autocelebrative del ministro ma anche il detenuto «spiato» durante formalità come fotosegnalamento o trasferimento in carcere. Il tutto con sottofondo musicale

HONOR View20 ci ha convinto? Eccolo in video dopo qualche giorno di utilizzo : Stiamo provando HONOR View20 e vogliamo darvi un piccolo assaggio della recensione, in particolare con qualche considerazione d'uso sul foro nel display. L'articolo HONOR View20 ci ha convinto? Eccolo in video dopo qualche giorno di utilizzo proviene da TuttoAndroid.

Ginnastica – Katelyn Ohashi show! L’esercizio a corpo libero che ha incantato il mondo intero : l’esibizione è da applausi [video] : Un esibizione da applausi quella di Katelyn Ohashi: l’atleta statunitense ha incantato il mondo intero col suo esercizio a corpo libero La Ginnastica artistica è spesso considerata una disciplina sportiva molto rigida, precisa e pulita, che non ammette imperfezioni. Oggi, però, non si fa altro che parlare dell’esibizione spettacolare di Katelyn Ohashi, ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California. ...

Non ho niente da perdere/ Purché finisca bene - video : sceneggiatura - montaggio e altre curiosità - 15 gennaio - : Non ho niente da perdere, il film del ciclo 'Purché finisca bene' in onda su Rai 1 martedì 15 gennaio 2019. Nel cast: Edoardo Pesce e Carolina Crescentini.

Not - rassegna dei vini franchi in scena a Palermo con 100 aziende e 500 etichette (video) : “I vini che sono presenti in questa manifestazione si caratterizzano per essere dei vini ad alto tasso di artigianalità. E’ molto importante la figura, il ruolo, la presenza del vignaiolo che fa il vino con le proprie mani in una piccola dimensione aziendale. Un rapporto molto forte che lega il vignaiolo alla propria terra e al progetto dei propri vini, questa è una delle caratteristiche che accomuna un po’ tutti i partecipanti a questa ...

Battisti : Bonafede posta video - piovono critiche su Facebook : Sta suscitando tanti commenti negativi su Facebook il video postato sul profilo del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ritrae tutte le fasi del rientro in Italia di Cesare Battisti. "Il ...

Orlandina-Pro2Be Esports : il futuro del basket passa anche dai videogame : anche nel basket gli Esports possono generare un fatturato importante e coinvolgere sempre più le società professionistiche. L'articolo Orlandina-Pro2Be Esports: il futuro del basket passa anche dai videogame è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Neverthink - l'app di video che fa zapping al posto tuo : L'arrivo in Italia di Netflix, qualche anno fa, ha contributo a portare anche da noi la pratica del binge watching, ossia quella tendenza a guardare tanti episodi della stessa serie, uno dietro l'altro. Quando ci fissiamo su una serie tv, non guardiamo nient'altro al di fuori dei nuovi episodi: a volte capita di provare nuovi programmi, ma l'idea di avere sempre quel punto di riferimento ci solleva dalla necessità di scorrere i canali e fare ...

Battisti - il videoracconto di Bonafede sembra uno spot : “Giornata che non dimenticheremo”. Ma fioccano le critiche : “Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo”. Così, con questo titolo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una sorta di videoracconto dell’arrivo di Cesare Battisti a Roma. Quasi 4 minuti di immagini, con tanto di musica di sottofondo e foto, che ripercorrono l’atterraggio e il trasferimento dell’ex terrorista in carcere. Il video però non è stato ...

NON HO NIENTE DA PERDERE/ Purché finisca bene - video : sequestri e malattie per la Crescentini - 15 gennaio - : Non ho NIENTE da PERDERE, il film del ciclo 'Purché finisca bene' in onda su Rai 1 martedì 15 gennaio 2019. Nel cast: Edoardo Pesce e Carolina Crescentini.

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...