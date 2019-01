Troppa neve? E allora la valanga la si provoca

Troppa neve - cancellate le gare a St.Anton : La prossima tappa di Coppa del mondo femminile a questo punto è fissata a Kronplatz martedì 15 gennaio con un gigante, prima manche ore 10, seconda manche alle 13.

Sci alpino - Coppa del Mondo Sankt Anton 2019 : Troppa neve - annullata la prova di giovedì della discesa : Le abbondanti nevicate di questi giorni hanno costretto la FIS ad annullare la prima prova della discesa libera femminile in programma a Sankt Anton e valevole per la Coppa del Mondo 2019. La pista austriaca, quindi, subirà intensi lavori di preparazione in vista della gara di sabato (domenica sarà di scena, invece, un supergigante), per garantire alle atlete, quantomeno, la disputa della prova di venerdì. Per capire al meglio la criticità della ...

SuperG - Troppa neve a St.Moritz : annullata la sciata in pista : ST. MORITZ, Svizzera, - Nevica su St. Moritz , dove sabato 8 e domenica 9 dicembre sono in programma un SuperG e uno slalom parallelo. La giuria ha già annunciato che la sciata in pista della vigilia ...