Salvini vuole tornare insieme a Elisa Isoardi ma lei è in crisi | il gossip

Al Bano Carrisi affonda Claudio Baglioni : "Immigrati - ci vuole ordine. Io sto con Salvini" : In un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 17 gennaio, Al Bano Carrisi commenta le critiche a Claudio Baglioni, che nella conferenza stampa di presentazione del Festival ha detto la sua sul tema migranti. "Tutti hanno diritto di parola, anche noi cantanti. Baglioni ha solo espresso

Matteo Salvini vuole reintrodurre la divisa a scuola : ‘Un’occasione di parità’ : Il ministro dell’interno Matteo Salvini vuole reintrodurre l’impiego della divisa a scuola ritenendola ‘un’occasione di parità’. L’uniforme scolastica si usa sempre meno, ma presto potrebbe essere reintrodotta negli istituti scolastici di tutta Italia. “Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità” queste le parole di Salvini ...

Salvini in tour elettorale in Abruzzo : la Lega vuole diventare il primo partito : Ormai è entrata nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo, del 10 febbraio. E Matteo Salvini per questo, oltre che per ricordare le vittime della tragedia, sarà il prossimo ...

Matteo Salvini vuole reintrodurre il grembiule a scuola : “Farebbe bene ai bambini” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vorrebbe reintrodurre l'impiego della divisa scolastica negli istituti italiani: "Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità", afferma il ministro dell'Interno parlando di "un'occasione di parità".Continua a leggere

Bruno Vespa - il retroscena sulla lite tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte : "Ci vuole la macchina della verità" : Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini. Mentre a Porta a porta va in onda l'intervista al premier, il leader della Lega gli risponde su Facebook. Due giorni dopo, rivela Bruno Vespa, "mentre Salvini diceva che c'era stato il chiarimento, guardava incuriosito le valanghe di agenzie di stampa che il

Elezioni europee : Salvini vuole i sovranisti primo partito nella Ue : Appena ieri il ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana, nel corso di un'intervista telefonica con l'inviata speciale dell'Huffington Post - Italia, direttamente da Bruxelles, aveva definito Matteo Salvini il leader dei movimenti identitari dei sovranisti europei. In pratica, il politico con cui tutti gli appartenenti a quell'area politica ambiscono farsi vedere in questo momento proprio per rafforzare la propria immagine o ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : Ecco il prezzo che Salvini non vuole pagare per l'alleanza con Di Maio : È il prezzo che Matteo Salvini non vuole pagare per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il no del ministro degli Interni ad accogliere una quindicina di migranti della Sea Watch fatti sbarcare da Malta è una questione di principio, una difesa di quello che Salvini ritiene il "territorio della Lega

Giuseppe Conte vuole prendere gli immigrati della Sea watch - Matteo Salvini : 'Niente sbarchi - altrimenti...' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa', tuona su Twitter il ministro dell'Interno ...

Conte e i migranti : «Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo». Lui : «Non cambio idea» : Dl sicurezza, manovra, Tav, gilet gialli. Il premier a 360 gradi sui nodi al pettine del governo: «Giovedì reddito di cittadinanza e quota 10 in Cdm»

Violenza stadi - Cicchitto : “Salvini vuole avere il voto degli ultras” : “La situazione riguardante il razzismo è la Violenza negli stadi e intorno ad esso sta avendo un andamento paradossale. Il ministro degli Interni Salvini è durissimo solo nei confronti dei migranti, non degli ultrà e neanche nei confronti dei razzisti-nazisti che si sono oramai fortemente insediati nelle tribune e nei territori circostanti. Così il ministro degli Interni ha escluso le uniche due misure immediate che possono ...

La Raggi ci vuole spazzini - Salvini ci vuole poliziotti : è l’Italia gialloverde - ma sembra l’Ikea : Dall'articolo di Lia Celi su Linkiesta«Piantiamola con queste nostalgie! Oltre che incivile è inutile. Arrangiatevi!» urla Totò affacciato alla finestra dell'ex casa chiusa in cui era andato ad abitare, rivolgendosi ai militari arrapati che continuavano a suonare al portone. E' la scena più famosa del vecchio film di Mauro Bolognini, che raccontava un cambiamento epocale: la chiusura dei bordelli. Lo stesso grido ...