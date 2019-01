Referendum propositivo - circa 700 emendamenti in Aula Camera : Roma, 16 gen., askanews, - Sono circa 700 gli emendamenti presentati in Aula alla Camera sul ddl costituzionale che introduce il Referendum propositivo. Di questi, 490 arrivano da Forza Italia e 100 ...

Ok commissione Affari costituzionali - Referendum propositivo approda alla Camera : La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore Fabiana Dadone (M5s) a riferire in aula sulla proposta di legge che modifica l'articolo 71 della Costituzione inserendo il referendum propositivo. Hanno votato sì Lega e M5s, Leu e +Europa non hanno partecipato al voto, no da Pd, Fi e Fdi. Il testo approda domani in assemblea per la discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti è ...

Referendum propositivo - primo via libera in commissione. Pd - Forza Italia e Fdi contrari : “In Aula sarà battaglia” : primo via libera della commissione Affari costituzionali della Camera al ddl sul Referendum propositivo. Il testo di riforma costituzionale andrà in Aula a Montecitorio il 16 gennaio. A favore del testo hanno votato M5s e Lega, contro Pd, Forza Italia e Fdi. Non hanno invece partecipato al voto Leu (con Roberto Speranza) e +Europa (con Riccardo Magi) che hanno dichiarato di voler tenere aperto il dialogo, ma chiedono modifiche ...

Referendum propositivo e abrogativo anche su vincoli europei. Ok a emendamento Pd per quorum al 25% : Via libera da parte della commissione Affari costituzionali della Camera al quorum nel Referendum propositivo e in quello abrogativo. L’emendamento è dell’esponente del Pd, Stefano Ceccanti, e prevede che la consultazione risulterà valida se i sì saranno superiori al 25%: un quarto degli aventi diritto, cioè 12,5 milioni. Dopo che la Lega ha ritirato l’emendamento che stabiliva il quorum al 33%, ieri la relatrice del M5s, Fabiana ...

Referendum - via libera al propositivo sulle direttive europee : Roma, 10 gen., askanews, - La commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato un emendamento presentato da Francesco Forciniti, M5S, alla proposta di legge che modifica l'articolo 71 della ...

Accordo Lega-M5S-Pd - il Referendum propositivo dovrà avere il 25% dei sì (degli aventi diritto) : Nel primo round sulle riforme istituzionali, alla fine la spunta la Lega che riesce a mettere in scena il primo grande patto tra maggioranza e opposizioni: in commissione Affari Costituzionali sulla legge che introduce il referendum propositivo, passa un emendamento del Pd per inserire una forma di quorum. Novità importante che i grillini non aveva...

Lega e 5S fanno pace sul Referendum propositivo : Mentre si spaccano sui migranti, Lega e M5S trovano l'accordo sul quorum per il referendum propositivo proposto dal ministro grillino Riccardo Fraccaro e che introduce la possibilità per i cittadini ...

Con il nuovo quorum propositivo - i Referendum sulle trivelle e sulla caccia avrebbero avuto successo : L'emendamento del Pd di Stefano Ceccanti che sarà inserito nella riforma sul referendum propositivo cambia anche il referendum abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, introducendo anche in esso un quorum approvativo al posto di quello partecipativo. Una novità che se fosse stata in vigore in passato avrebbe visto approvati alcuni referendum abrogativi falliti per poco.L'emendamento Ceccanti stabilisce che il ...

Referendum propositivo e abrogativo - relatrice M5s in favore di emendamento Pd : “Quorum al 25%” : Non solo per il M5s non è più un tabù il quorum al Referendum propositivo, come annunciato dalla Lega due giorni fa, ma è stata raggiunta l’intesa sulla soglia proposta dal Partito democratico. Dopo che il Carroccio ha ritirato l’emendamento che stabiliva il quorum al 33%, oggi la relatrice grillina del provvedimento ha dato parere positivo alla proposta Pd di fissarlo al 25 per cento. Oggi la Commissione Affari costituzionali della ...

Referendum propositivo - M5s dice sì all'emendamento Pd per il quorum al 25% : La relatrice al ddl che introduce il Referendum propositivo, Fabiana Dadone (M5s), ha dato parere positivo a un emendamento del Pd che prevede il quorum al 25%.La Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame dei 270 emendamenti al ddl sul Referendum propositivo con la relatrice Dadone che ha espresso il parere su di essi.Dadone ha dunque detto sì a un emendamento di Ceccanti per il quale il Referendum, sia ...

La tregua tra Lega e 5 Stelle sul Referendum propositivo : È tregua nella maggioranza sul referendum propositivo, senza quorum: alla fine non è stato presentato l'emendamento della Lega alla proposta di legge targata M5s di modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. La proposta di modifica era già stata scritta dal capogruppo leghista in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, e prevedeva un quorum di ...

Referendum propositivo - Salvini : “Quorum? Deciderà il Parlamento. Su questo c’è accordo con il M5s” : Il quorum sul Referendum propositivo? “C’è pieno accordo tra la Lega e il Movimento 5 stelle: sarà il Parlamento a decidere”. Così taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa sulla violenza fuori e dentro gli stadi. “Abbiamo ritirato gli emendamenti proprio per lasciare libero il Parlamento di decidere e sono convinto che Deciderà in maniera saggia”, ha concluso il ...