Plastica in mare | l’approccio sbagliato che accomuna i governi Conte e Renzi

Marevivo lancia l’appello #StopSingleUsePlastic : “Basta Plastica monouso nelle scuole” : L’associazione Marevivo e la Fondazione Sorella Natura chiede a tutti gli istituti di mettere subito in pratica un buon proposito per il nuovo anno: aderire all’appello #StopSingleUsePlastic per eliminare la plastica monouso. Si stima che in una classe gli alunni consumino ogni giorno una bottiglietta d’acqua, in un intero anno scolastico circa 4000. Così un istituto, con una media di circa 25 classi, in un anno scolastico ne utilizzerà ...

2018 - un anno di Plastica (in mare) : Oltre 150 milioni di tonnellate di plastica presenti oggi negli oceani del mondo che, senza un’inversione di rotta, entro il 2025 conterranno una tonnellata di plastica per ogni tre tonnellate di pesce. L’emergenza ambientale che nel 2018 è esplosa in tutta la sua gravità è certamente quella dell’inquinamento da plastica in mare. Un inquinamento che ha ormai raggiunto le (ex) incontaminate acque antartiche, come evidenziato dalle analisi di ...

2018 - un anno di Plastica - in mare - : Il Mediterraneo rappresenta appena l'1% dei mari del mondo, eppure vi si concentra il 7% della microplastica dispersa nei mari a livello globale, frammenti piccoli e insidiosi che raggiungono nel ...

Una serata di musica per il mare con 'Liberami dalla Plastica' : Ognuno puo' fare la sua parte a partire dal proprio ruolo, quindi, come sottolinea il biologo marino, oceanografo e docente della Tuscia Marco Marcelli: 'Il nostro compito, come scienza- ha chiarito- ...

Una serata di musica per il mare con 'LiberAMI dalla Plastica' : ... 'La Commissione europea è contenta di entrare a far parte della rete di Ambiente mare Italia- ha spiegato al pubblico De Stefanis- Nel piano di azione per l'economia circolare del 2015, tra i cinque ...

Maltempo : da Stintino il no all’inquinamento da Plastica nel mare : Hanno dimostrato preparazione e conoscenza e con molta tranquillità hanno fatto agli esperti domande su tartarughe e parchi. Con altrettanta facilità e prontezza hanno poi risposto ai quesiti dei relatori sui rischi dell’inquinamento da plastica. I bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie di Stintino sono stati i veri protagonisti della giornata di educazione ambientale “Say no to plastic pollution”, organizzata mercoledì al Mut ...

Bari - presepe di denuncia nella piazza del paese : Gesù bambino è nero e annega in un mare di Plastica. Polemiche sui social : Una natività particolare e di denuncia quella allestita dal comitato Feste patronali di Acquaviva delle Fonti, comune a circa 25 chilometri da Bari. Giuseppe e Maria sono immersi in un mare di plastica. Gesù bambino ha invece la pelle nera ed è adagiato in un salvagente arancione, lo stesso utilizzato durante un salvataggio in mare. Alle spalle dei tre nessun bue o asinello, ma un braccio con la pelle nera che emerge dall’acqua, ...

Babbo Natale in difesa del mare : su Tevere per campagna antiPlastica : Roma – Sabato alle 10 dalla sede galleggiante di marevivo, con la Federazione italiana Canoa e Kayak e la Fondazione UniVerde, partira’ una raccolta speciale di plastica e rifiuti sulle sponde del Tevere con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale. Questa una delle due proposte natalizie di marevivo in difesa del mare. L’associazione ha anche lanciato la campagna ‘Usa e (NON) Getta’ che invita a regalare una ...

Un mare di Plastica : balena trovata morta con 6 chili di rifiuti nello stomaco : nello stomaco del capodoglio bottiglie e sacchetti di plastica, corde, legno e un paio di sandali di gomma

'Così provo a salvare il mare dalla Plastica monouso'. La scelta di Francesco : Nell'Arcipelago toscano da maggio a settembre 2018 sono state 1,8 le tonnellate di rifiuti raccolte dai fondali marini. Altre 1,6 tonnellate sono state recuperate a Terracina, Lt, nel Lazio, in due ...