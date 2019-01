Ninja Gaiden e Ghosts' n Goblins sono alcuni nuovi titoli NES disponibili su Nintendo

Yaiba Ninja Gaiden Z in arrivo su PS4 e Xbox One? : Il marchio di Yaiba Ninja Gaiden Z è stato registrato in USA, come possiamo riportato anche su Resetera, per cui non ci vuole niente ad ipotizzare il ritorno del titolo anche per console di attuale generazione.La registrazione del marchio risale al 2 gennaio, e tutto sembrerebbe indicare ad una nuova edizione, magari rimasterizzata agli standard qualitativi odierni, di questo capitolo spin-off di Ninja Gaiden.Il gioco uscì in origine per Xbox ...