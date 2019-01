L' Oms inserisce i No Vax tra i dieci allarmi mondiali

ilgiornale

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Romale battaglie da combattere per migliorare la salute globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato il decalogo delle minacce più pericolose per il benessere dei cittadini e la strategie da mettere in atto per arginarle. Malattie terribili come Ebola e Sars certo ma anche condizioni ambientali e comportamenti sbagliati come quelli messi in atto da chi rifiuta i vaccini. Ecco le tematiche al centro del piano di azione Oms 2019-2023. L' inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici sono al primo posto tra le minacce per la salute dell'uomo. Nove persone surespirano aria inquinata e le microparticelle inquinanti possono penetrare nei sistemi respiratori e circolatori, danneggiando polmoni, cuore e cervello, uccidendo ogni anno 7 milioni di persone. Seguono tutte le malattie non trasmissibili: diabete, il cancro e le malattie cardiache responsabili di oltre ...