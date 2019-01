Lettera con minacce e svastica a Mentana e La7

Enrico Mentana - il direttore del tg La7 pubblica Lettera anonima con minacce e insulti : la firma è una svastica : “La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole“. Inizia così la lettera anonima ricevuta dal giornalista Enrico Mentana. È stato lui stesso a pubblicarla su Instagram, commentando solo “appoggio esterno“. La lettera è scritta in stampatello su un foglio bianco ed è firmata con una svastica: “Siete degli sfascisti che sperano che si affondi come hanno fatto i vostri padri ...

Macron disperato - ora tenta la carta del dialogo con una Lettera ai francesi : Emmanuel Macron non sa più dove sbattere la testa. Dopo la diserzione di alcuni tra i suoi più fidati collaboratori , la morsa sempre più stretta delle proteste da parte dei 'gilet gialli' e le sue ...

La Lettera di Macron ai francesi : “Scriviamo insieme un nuovo contratto per la nazione” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, apre un grande dibattito nazionale aperto a tutti i francesi con una lettera in cui chiede ai cittadini di intervenire attraverso gli enti locali, le associazioni e una piattaforma online: "Le vostre proposte permetteranno di costruire un nuovo contratto per la Nazione. Trasformiamo con voi la rabbia in soluzioni".Continua a leggere

La Lettera di Macron ai francesi : "Dobbiamo trasformare con voi la rabbia in soluzioni" : "trasformare con voi la rabbia in soluzioni": questa la frase chiave della lunga "lettera ai francesi" di Emmanuel Macron, l'atteso documento che dovrebbe essere la base per superare la crisi sociale in atto e avviare, da martedì, il "grande dibattito nazionale" nel Paese.Sui quattro grandi temi che animeranno il dibattito, il presidente pone ai francesi 32 domande. In apertura, Macron spiega che "la Francia non è un paese come gli ...

Vittorio Feltri al contrattacco : "Terroni? È un termine scherzoso. Di Maio è ilLetterato" : Vittorio Feltri difende l'ultima copertina del suo quotidiano, intitolata "Comandano i terroni". Anzi, passa al contrattacco, in particolare contro chi quella copertina l'ha aspramente criticata, come il vicepremier M5s."Non mi sorprende, Di Maio sicuramente non è analfabeta, ma un illetterato - dice il direttore editoriale di Libero, sentito dall'Adnkronos - altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso, ...

Lettera di Berlusconi : 'Pronti a mobilitazione nazionale contro le politiche del governo' : In occasione del 25esimo anniversario dalla nascita di Forza Italia, il Presidente Silvio Berlusconi ha scritto e divulgato sui profili social una Lettera indirizzata a tutti i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti e gli amici di Forza Italia, il movimento politico di centrodestra che egli fondò nel 1994. Nella Lettera, egli ha voluto ripercorrere brevemente la storia del movimento, le ragioni per le quali decise di scendere in campo, ...

Messico - si impicca a 10 anni ma prima scrive una Lettera : 'Mamma - sarai contenta' : Una vera e propria tragedia si è verificata qualche giorno fa in Messico. Una bambina, di appena dieci anni si è tolta tragicamente la vita impiccandosi. prima di farlo, la piccola ha voluto lasciare una lettera indirizzata alla madre, in cui le ha spiegato che quel gesto era stato messo in pratica per 'renderla la persona più felice al mondo'. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la piccola è stata trovata morta con al ...

"Michele Sanmicheli - architetto - Verona 1484 - Verona 1559" - conferenza - presso la Società Letteraria - Verona. Relatrice - la prof.ssa ... : ll progetto segue, idealmente, quello svolto, lo scorso anno, e dedicato alla Storia di Verona e del suo Comune. Quest'anno, si volgerà l'attenzione, quindi, ad alcuni personaggi, che hanno reso onore ...

Si presenta il progetto ´La Sicilia è… fimmina´ - un viaggio Letterario nella cultura e lingua siciliana con quadri teatrali : Il fine ultimo è quello di fornire un contributo di valenza teorico-pratico orientando gli studenti verso la conoscenza pratica del mondo del lavoro e, nello specifico, del settore relativo alla ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : Secondo i firmatari della missiva, l'appello così formulato, rischia di dare una visione politica un po' approssimativa della gravità della situazione generale. Nella Lettera spedita al Papa su ...

Lettera di protesta di 20 ex presidenti dell'America Latina contro Papa Francesco : In Venezuela, aggiungono, vengono portate avanti in modo sistematico politiche deliberate volte ad una corruzione che sta scandalizzando il mondo mentre la gente impoverisce al punto che non hanno ...

Accusato dell’omicidio della moglie - incastra la figlia di 12 anni con una finta Lettera : Secondo gli inquirenti, il 45enne temeva che l'indagine sull'omicidio della moglie, da cui si stava separando, arrivasse proprio a lui. Così avrebbe redatto la finta confessione della figlia per accusare la bambina. "Ho mentito, non si è limitata a scivolare. Quel giorno abbiamo litigato per il suo appuntamento ... mi sono arrabbiata e l'ho spinta" aveva scritto nella nota salvata sul computer della bimba.Continua a leggere

Barbara Berlusconi - la replica a Renato Farina : "Perché ho scritto una Lettera al Fatto di Marco Travaglio" : Pubblichiamo la replica di Barbara Berlusconi all'articolo di Renato Farina. E, di seguito, la contro-replica di Farina. Gentile Renato Farina, leggo con stupore quanto da lei scritto. Non lo condivido, ovviamente. "Figlia ingrata" perché commento su Il Fatto Quotidiano il tema della discriminazione