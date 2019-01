Il DLC The Nightmare di Shadow of the Tomb Raider è in arrivo la prossima

Shadow of the Tomb Raider : disponibile il secondo DLC "The Pillar" : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Pillar", la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora disponibile. Pubblicato come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, "The Pillar" è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. In "The Pillar" i giocatori affronteranno la nuova Tomba sfida, nota come il Sentiero di ...

Pillars of Eternity 2 : il DLC finale The Forgotten Sanctum arriva oggi su PC e si mostra in un nuovo gameplay trailer : Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer per il DLC finale di Pillars of Eternity 2: Deadfire, The Forgotten Sanctum, che uscirà oggi per PC.Come riporta Gamingbolt, l'arcimago Maura è andato a risvegliare una sorta di minaccia in un dungeon da qualche parte nelle Black Isles. I maghi di Eora cercano il tuo aiuto e tocca a The Watcher raggiungere questo dungeon. Definito come espansivo, il nuovo dungeon includerà le sfide più ...

The Game Awards 2018 : Super Smash Bros. Ultimate riceverà Joker di Persona 5 come primo DLC : Durante l'edizione 2018 dei The Game Awards tenutasi ieri è stato annunciato il primo DLC per Super Smash Bros. Ultimate.come riporta Gamingbolt, il leader dei Ladri Fantasma di Persona 5 comparirà nel picchiaduro di Nintendo il prossimo anno in forma di Personaggio giocabile. Joker è solo il primo di altri 5 nuovi Personaggi e Nintendo ha promesso nuovi livelli e temi musicali inerenti ai nuovi arrivi. Che impatto avrà Joker nelle battaglie? ...

The Crew 2 : Ubisoft annuncia il nuovo DLC Gratuito “Demolition Derby” : Ubisoft annuncia che Demolition Derby, il secondo aggiornamento Gratuito del suo celebre gioco di corse open-world, The Crew 2, sarà disponibile dal 5 dicembre per PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Demolition Derby: Il nuovo DLC Gratuito per The Crew 2 L’aggiornamento Demolition Derby introduce la nuova disciplina Demolition Derby, in cui i concorrenti dovranno ...

Shadow of the Tomb Raider : Disponibile il DLC The Forge : Square Enix, Eidos-Montréa e Crystal Dynamics sono fieri di annunciare “The Forge“, la prima di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider Disponibile da oggi. Shadow of the Tomb Raider: Disponibile da oggi il DLC The Forge Il primo DLC è gratuito per tutti i possessori del Season Pass ma può essere anche acquistato separatamente. “The Forge” è Disponibile per Xbox One, ...

