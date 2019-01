Fuori dal giro dell' Auto

Tottenham - che batosta : Kane starà Fuori dal campo per due mesi : Harry Kane si fermerà ai box per diverse settimane, il Tottenham dovrà fare a meno del suo centravanti di punta: chance per Llorente Harry Kane dovrà star fermo per circa due mesi, rientrando a disposizione del tecnico del Tottenham Pochettino solo nel mese di marzo. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk infatti, il calciatore ha un problema alla caviglia con interessamento dei legamenti, problema occorso durante la gara contro il ...

Inter - dalla Scozia a San Siro. Però Max resterà Fuori. Il papà : "Aiutatemi" : Era tutto pronto. La partenza fissata, il volo acquistato, l'hotel prenotato, il biglietto per la partita in mano. Anzi, attaccato alla parete della cameretta come un quadro prezioso, da far invidia ...

Uomini e Donne - il dramma di Gianluca Scuotto : fatto Fuori dal programma. E in studio... : Giancluca Scuotto del trono over di Uomini e Donne è triste per il mancato rinnovo della sua partecipazione al programma. La redazione del programma di Maria De Filippi, infatti, avrebbe deciso all'ultimo minuto di non rinnovargli il contratto. Ecco spiegata la sua assenza dopo la puntata memorabile

A58-TEEM rimane Fuori dall’emergenza cinghiali : i sottopassi consentono alla fauna di spostarsi da un lato all’altro dell’Autostrada [GALLERY] : 1/15 ...

Germania - l'Afd rompe il tabù : Fuori dalla Ue se non accetta nostre riforme : È la prima volta nella storia politica nazionale, almeno per una forza rappresentata nel Bundestag e in corsa per l'Eurocamera. I delegati del partito, riuniti in un congresso a Riesa, Sassonia,, ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : buona la prima per Federer e Nadal - l’uscita di scena di Murray - Fuori Isner : La prima giornata del tabellone maschile degli Australian Open è andata in archivio e le emozioni non sono mancate. Sul cemento di Melbourne i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina si sono esibiti in cerca del risultato pieno. Nadal E Federer OK – Era il giorno dell’esordio dei due monumenti della disciplina: Rafael Nadal (n.2 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo). Le attese non sono state deluse e i due ...

Battisti a Ciampino alle 11.35 : Fuori dall'aereo senza manette : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino stamani alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista...

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello Fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello, il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Battisti - l'estrema sinistra Fuori dal coro : "Per fatti di 30 anni fa, la soluzione logica dovrebbe essere l'amnistia per Cesare Battisti ". Lo dichiara all'Adnkronos Marco Ferrando , portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori, ...

Si schianta contro un albero : conducente sbalzata Fuori dall'abitacolo : Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, alle 7,50 di domenica 13 gennaio, sulla Strada Provinciale 555, tra Stagno e Guasticce, in seguito ad un