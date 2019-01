Europa | ai 18enni italiani piace l’Ue | quasi duemila vincono un viaggio nel continente

ilfattoquotidiano

: 18enni italiani alla scoperta dell' Ue #spaziotransnazionale informa - transnazionale : 18enni italiani alla scoperta dell' Ue #spaziotransnazionale informa - AndreaMarini_78 : @ElioLannutti È la scoperta dell'acqua calda.. è così che la Premiata #Renzi & Co. ha racimolato tra l'altro i sold… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Zaino in spalla, una guida e si va. I giovanirispondono in massa all’iniziativa DiscoverEu, che porterà circa 15mila diciottenni da tutto ila viaggiare in treno nell’Unione europea. Sono ben 1.712, infatti, i ragazziche si sono aggiudicati un biglietto gratuito per unfra la primavera e l’autunno 2019.Nonostante il clima di sfiducia che circonda le istituzioni europee, la risposta arrivata dall’Italia èda record: per partecipare all’iniziativa organizzata dalla Ue, che ricorda il più noto Interrail, sono state 9.976 le richieste arrivate a Bruxelles. Solo la Germania, con 14.348 candidature, ha dimostrato più interesse.80mila, di cui il 62% inviate da donne, le candidature totali raccolte in sole due settimane per la seconda edizione dell’iniziativa. I soli requisiti per guadagnarsi un ...