È ancora emergenza valanghe sulle Alpi settentrionali con vittime | feriti ed evacuazioni

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Tsunami travolge l’Indonesia - è ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - immediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...