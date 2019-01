Coppa del Re | Atletico eliminato dal Girona | Real ko ma ai quarti

Una selezione delle migliori battute sulla SuperCoppa : Come accade regolarmente per tutti i più importanti eventi italiani, anche in occasione della finale di Supercoppa italiana la redazione del sito satirico Spinoza si è data da fare per accompagnare la cronaca del match con le loro divertenti freddure. La gara si è disputata a Jedda, in Arabia Saudita e ha visto la Juve battere il Milan grazie a un gol di Cristiano Ronaldo. La location scelta dalla Figc per l'evento ha fatto molto discutere, ...

Juve prima SuperCoppa dell’era Ronaldo - Milan giù : La Juventus e' l'autentica dominatrice del calcio italiano. La conferma e' venuta da Gedda dove, nella finale preceduta dalle polemiche sull'opportunita' di giocare in Arabia Saudita, i bianconeri hanno battuto per 1-0 il Milan in cui Higuain, 'febbricitante' ma entrato al 26' st, potrebbe aver fatto la sua ultima apparizione in rossonero. Intanto si e' messo in evidenza per il nervosismo palesato dopo il fischio finale, quando l'ex compagno ...

SuperCoppa Italiana – Cori e balli per Cristiano Ronaldo - Dybala e compagni : i festeggiamenti della Juventus [VIDEO] : Tanto divertimento, balli e festeggiamenti per Cristiano Ronaldo e compagni dopo la vittoria della Juventus in Supercoppa Italiana contro il Milan La Juventus ha conquistato oggi l’ottava Supercoppa Italiana, battendo a Gedda il Milan. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo, autore dell’unica rete del match, che ha permesso al club bianconero di poter festeggiare in grande per questo primo trofeo del 2019. Cori, salti e ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : SuperCoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

Pagelle/ Juventus Milan - 1-0 - : i voti della partita - il trofeo è dei bianconeri! - SuperCoppa Italiana - : Pagelle Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

SuperCoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

La SuperCoppa in Arabia : la triste fiera del calcio italiano : La fiera del calcio italiano Ora sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una fiera, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il calcio, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”. La fiera è in Arabia Saudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ...

SuperCoppa - Juventus-Milan 1-0 - i voti delle pagelle bianconere : Ronaldo da urlo : Non sono mancate certo le emozioni nella finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan, terminata con il punteggio di 1-0 a favore della squadra di Allegri. Decisivo il gol segnato da Cristiano Ronaldo dopo 15 minuti nella ripresa. Il portoghese ha sfruttato nel migliore dei modi un assist di Pjanic. Non mancano i voti alti nella squadra bianconera, che ha conquistato per l'ottava volta nella sua storia questo trofeo. Ma anche il Milan ha giocato ...

