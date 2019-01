Briga | età | altezza | peso | fidanzata e figli

caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Mattiaè un cantante e rapper italiano lanciato dal programma ‘Amici di Maria De Filippi”.inizia molto giovane (solo dieci anni) ad appassionarsi alla musica rap. Ha vissuto per poco più di un anno in Danimarca, dove il suo lavoro di scrittura pare aver trovato uno slancio in più. “nasce fra i banchi di scuola durante le ore noiose di lezione.– ha infatti svelato Mattia – Mi sono cimentato nella scrittura di testi rap specialmente quando ero in Danimarca: lì le lezioni erano tutte in lingua ‘autoctona’, io non capivo nulla”.Nel 2010 ha autoprodotto e pubblicato il suo EP di debutto, intitolato Anamnesi e distribuito dalla 9th Floor. Nel 2011 è stato notato dall’etichetta discografica indipendente Honiro Label, con la quale ha pubblicato per il download gratuito il mixtape Malinconia della partenza. Nel 2012ha pubblicato il primo album in studio Alcune ...