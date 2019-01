Bomba esplode in pizzeria | l' amarezza di Gino Sorbillo | ' Sono ancora incredulo'

Napoli : Bomba esplode all'ingresso della Pizzeria Sorbillo - forse un uomo in motorino : Ieri notte un boato potentissimo ha rotto il silenzio che avvolgeva la città e il centro storico di Napoli. La causa è stata l'esplosione di un ordigno davanti alla storica Pizzeria Sorbillo Gino. Fortunatamente l'esplosione non ha causato la morte o il ferimento di nessuna persona, anche se al momento dell'esplosione era presente il guardiano notturno che si è salvato grazie alla protezione assicuratagli dai pannelli blindati. Ma l'ingresso ...

Afghanistan - camion Bomba esplode a Kabul - Sky TG24 - : Lo scoppio è avvenuto all'entrata del Green Village, un compound in cui risiedono sia militari che civili. Non è ancora chiaro se ci siano vittime

Paura a Sant'Antimo : Bomba esplode davanti portone : Questa notte un ordigno è stato posizionato e fatto esplodere davanti al portone di un palazzo a Sant'Antimo nella centrale via Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e la ...

Esplode Bomba in una chiesa copta al Cairo - muore giovane artificiere : E' costata la vita a un artificiere la bomba piazzata in una chiesa alla periferia est del Cairo. Lo riferisce un tweet di Sky News Arabia citando 'fonti della sicurezza egiziane' all'antivigilia del ...

Bomba esplode vicino chiesa del Cairo - muore un artificiere : esplode una Bomba vicino a una chiesa alla periferia est del Cairo e un artificiere e' morto nel tentativo di disinnescarla. Il ministero dell'Interno egiziano ha precisato che la Bomba era nascosta in una borsa nei pressi della chiesa a Nasr City, e non quindi all'interno del luogo di culto come riferito in precedenza da Sky News Arabia. Oltre all'artificiere deceduto, una persona e' rimasta ferita nello scoppio, riferisce ancora un comunicato ...

Napoli - rubano un bancomat nella notte facendo esplodere una Bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Notte di terrore a Napoli Est : esplode Bomba carta tra i petardi : Paura nella Notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito un'auto che si ...

Esplode Bomba carta - paura a Napoli : ANSA, - Napoli, 31 DIC - paura nella notte per l'esplosione di una bomba carta davanti ad uno stabile di corso Protopisani, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. I residenti hanno udito ...

Egitto - Bomba esplode al passaggio di un bus turistico : tre morti : Nessuno dei feriti è in pericolo di vita - Il governo precisa che a bordo del bus viaggiavano 14 turisti, tutti vietnamiti, e i feriti sono 10 turisti e due egiziani, cioè conducente del bus e il ...