Bomba contro la pizzeria Sorbillo | un attacco a Napoli e ai suoi figli giusti

Bomba contro pizzeria Sorbillo - tra ipotesi tentativo di imporre tangente : Chi ha fatto saltare con un ordigno l’ingresso della pizzeria Sorbillo di Napoli? A questa domanda daranno una risposta le indagini della Dda di Napoli, coordinata da Giuseppe Borrelli. La prima ipotesi è l’attacco allo storico locale di via dei Tribunali possa essere inserito nel tentativo di imporre il pizzo a un locale storico e molto noto: azione che si inserisce in quella vera e propria guerriglia che da tempo sta ...

Sorbillo : «La Bomba? Non escludo l’ambiente stadio. Io contro razzismo e violenza» : È il secondo attacco Nella notte una bomba è esplosa davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali. Un episodio scioccante. Non è la prima volta che il locale viene preso di mira. Lo fu anche cinque anni fa, con un incendio. Ovviamente saranno le indagini ad accertare – si spera – la matrice dell’attentato. Nella notte è stato lui stesso a dare la notizia sui social network. Una bomba contro la mia pizzeria adesso! ...

Bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo a Napoli : “Riapriremo presto”. Indagini coordinate dalla Dda : “Chiusa per Bomba”. Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e imprenditore, ha il viso tirato quando posta su Facebook la foto davanti lo storico locale di via dei Tribunali a Napoli, meta preferita di chi vuole mangiare una pizza che ricorderà per sempre. Un ordigno è esploso davanti all’ingresso della pizzeria. “Riapriremo presto” promette Sorbillo in un video ricorda come quegli stessi locali erano devastati da un ...

