Al Bano fa una confessione su Romina Power e la figlia Cristel

RuBano un giocattolo dalla tomba di una bimba - lo sfogo della mamma : «Non ho insulti - voi siete morti dentro» : La piccola Iris è morta lo scorso 25 aprile, lo stesso giorno in cui era venuta al mondo, a causa di una grave infezione. Da allora, la mamma e il papà devono convivere con un dolore che li accompagnerà per tutta la vita. Come se non bastasse, qualcuno ha anche rubato un giocattolo ...

Torino. RuBano un giocattolo dalla tomba di una bimba - la mamma : “Voi siete morti dentro” : La vicenda arriva da Orbassano, in Piemonte. I genitori di Iris avevano adagiato una bacchetta magica della Disney sulla tomba della loro figlioletta, nata il 25 aprile e morta poche ore dopo essere venuta al mondo. "Provate un po' a pensare per noi cosa voglia dire vedere tutti che comprano regali di Natale ai figli e noi a scegliere qualcosa di misero per la paura che venisse rubato..."Continua a leggere

Ladri ruBano gioco da tomba di una bambina : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ladri rubano gioco da tomba di ...

Tanta pioggia e neve paralizzano il LiBano : una piccola vittima e danni diffusi per la tempesta “Norma” [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Napoli - ruBano un bancomat nella notte facendo esplodere una bomba : Come nel film "Lo chiamavano Jeeg Robot" una banda di malviventi, questa notte, approfittando degli spari dei botti di Capodanno, ha portato via un bancomat pieno di denaro in contanti. L"episodio è accaduto a Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove i rapinatori con una bomba carta hanno provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano.I banditi, poi, lo hanno caricato su un camioncino ...

Brindisi - vigilante sventa una rapina : malviventi lo picchiano e gli ruBano la pistola : Brutto fatto di cronaca nel tardo pomeriggio di ieri a Brindisi, dove al quartiere S.Angelo due banditi sono entranti in azione, tentando una rapina al supermercato 'Dok', situato sulla via principale del quartiere. Purtroppo non avevano ancora fatto i conti con un coraggioso vigilantes, che era di guardia all'esterno del market. Non appena i malviventi si sono avvicinati, ha tentato di fermarli. I due però, per nulla intimoriti dalla reazione ...

A febbraio 2019 tornano Il commissario MontalBano e C’era una volta Vigata : programmazione e anticipazioni : Sarà un inizio d'anno intenso per gli appassionati delle opere del maestro Andrea Camilleri: Rai1 trasmetterà infatti Il commissario Montalbano e C'era una volta Vigata per tre lunedì consecutivi all'insegna del mistero nel mese di febbraio 2019. La programmazione dei due nuovi film di Montalbano e del secondo film della serie C'era una volta Vigata occuperanno i lunedì di febbraio del palinsesto di Rai1, a partire dalla prima settimana dopo ...

Al Bano : "Loredana Lecciso? Nessuna nube - solo rispetto" : Al Bano, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Di Più', in edicola questa settimana, ha annunciato che non si ritirerà dalle scene musicali nel 2019 dopo aver ricevuto una grazia dalla Madonna. Da sempre credente, il cantautore di Cellino San Marco ha raccontato di aver ricevuto un vero e proprio segno dall'Alto che gli ha fatto cambiare idea sul proprio futuro professionale: Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina ...

AL Bano DUETTA CON MATTEO SALVINI/ Video - cantano 'Nel sole' e il vicepremier fa una figuraccia : Al BANO incontra MATTEO SALVINI al Viminale. Là si esibisce in Nel sole, col vicepremier che lo accompagna , ma non sa le parole, .

Loredana Lecciso nuovo lavoro : “Ho una linea di profumi - AlBano mi è stato vicino” : Albano e Loredana Lecciso news: nuovo lavoro per la showgirl pugliese nuovo progetto professionale per Loredana Lecciso. La showgirl pugliese ha lanciato sul mercato una linea di profumi: Lory72. Al momento l’ex compagna di Albano ha prodotto solo due fragranze femminili, che portano i nomi delle figlie Jasmine e Brigitta. Quest’ultima è la primogenita che […] L'articolo Loredana Lecciso nuovo lavoro: “Ho una linea di ...

M5S Cuneo : "Almeno nell'ultimo Consiglio comunale dell'anno si parli di verde urBano!" : "L'ultimo Consiglio comunale dell'anno è alle porte ed il Movimento 5 Stelle di Cuneo è attrezzato per questo appuntamento. Come da abitudine, anticipiamo ai cittadini i temi di cui ci andremo ad ...

I suoi fari “disturBano” le stelle : alla concessionaria d’auto arriva una multa di 1715 euro : Il titolare di una concessionaria d'auto di Padova è stato multato per “inquinamento luminoso”. Secondo quanto fa sapere l'Associazione Veneto Stellato, che riunisce i gruppi astrofili della regione, aveva posizionato nel piazzale antistante il suo esercizio commerciale dei fari che impedivano di poter scrutare il cielo.Continua a leggere

Inquinamento da riscaldamento urBano : le pompe di calore di nuova generazione come strumento per una città a emissioni zero : Gli edifici residenziali registrati in Italia sono circa 12,1 milioni e appena il 32% (poco meno di 4 milioni) risulta essere in uno stato di conservazione ‘’ottimo’’. Se poi parliamo dei condomini con più di 9 unità abitative (550.000) ben 125.000 si trovano in uno stato di conservazione “mediocre” o “pessimo” e dovrebbero essere sottoposti a interventi di riqualificazione energetica, con tutto ciò che ne consegue in termini di emissioni ...

Romina Power - la sconvolgente rivelazione su AlBano e Sanremo : 'Una tortura - quando siamo scesi dal palco...' : 'Non sono cresciuta con il mito di Sanremo perché per me è stata una tortura'. Romina Power 'rinnega' il momento più alto della sua carriera con Albano Carrisi , quello della vittoria nel 1984 con ...