Uomini e Donne | Sossio e Ursula lasciano insieme il programma

Uomini e Donne - trono classico : TERESA bacia ANDREA ed elimina KEVIN [anticipazioni] : Importanti novità per TERESA Langella nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la napoletana si è infatti lasciata andare ad un bacio con ANDREA Dal Corso, innescando la furia di Antonio Moriconi e KEVIN Basili, gli altri due suoi corteggiatori. Le anticipazioni segnalano che la Langella ha scelto di non portare in esterna KEVIN al fine di chiarire le ultime divergenze sorte con Antonio; quest’ultimo però, ...

ARMANDO E NOEL CACCIATI DA Uomini E DONNE/ Maria De Filippi li smaschera e si infuria! - Trono Over - : ARMANDO e NOEL CACCIATI dagli studi di UOMINI e DONNE: la padrona di casa Maria De Filippi smaschera la coppia del Trono Over

Uomini e Donne - imbarazzo al Trono Over. La "cafonata" delle troniste Barbara e Luisa dietro le quinte : Ieri 14 gennaio, durante il Trono over di Uomini e Donne, Stefania e Viviana si sono scagliate pesantemente contro due dame, Barbara e Luisa. Stefania in particolare ha deciso di mettersi al centro dell’attenzione interpellando direttamente Maria De Filippi. delle vicende vergognose hanno sconvolto

Anticipazioni Uomini e donne : tre esterne di Lorenzo con Giulia - Claudia delusa : La registrazione del 12 gennaio dedicata al Trono Classico di Uomini e donne verrà ricordata per la scelta di Andrea Cerioli che, anticipando i tempi di qualche settimana, ha deciso di continuare a frequentare Arianna Cirrincione. Ma le novità non sono mancate anche per gli altri protagonisti del programma, apparsi ancora molto confusi nonostante il loro percorso televisivo sia iniziato già da diversi mesi. È questo il caso di Lorenzo Riccardi ...

Uomini e Donne - lite furiosa fra Gemma e Rocco : Tu sei anaffettivo, litighi con il mondo intero ha aggiunto la dama torinese -. E, poi, tu volevi uscire da qua per fare delle serate. Me l'hai proposto. Tu mi fai paura. Ho passato due settimane ...

Uomini e Donne - Ludovica e Beatrice Valli distanti ad un evento : il gossip : Uomini e Donne, Ludovica e Beatrice Valli distanti ad un evento: ecco perché non si sono sedute vicino alla sfilata Da anni e anni ormai si continua a vociferare su una presunta rivalità tra Beatrice Valli e la sorella Ludovica. Entrambe, sopratutto servendosi dei loro spazi sui social, hanno in più occasioni smentito questi rumours. […] L'articolo Uomini e Donne, Ludovica e Beatrice Valli distanti ad un evento: il gossip proviene da ...

Uomini e Donne : comportamenti social 'silenziosi' per Federica Spano e Antonio Moriconi : Continua a far discutere il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne, soprattutto dopo l’ultima registrazione in cui abbiamo visto Antonio Moriconi andare via molto arrabbiato in seguito al bacio dato dalla napoletana ad Andrea Dal Corso. Le anticipazioni non finiscono qui: dopo la scelta di Andrea Cerioli, che ha deciso di volere a fianco a sè la genovese Arianna Cirrincione, ha stupito la reazione di Federica Spano, beniamina del ...

Uomini e donne - anticipazioni over 15 gennaio 2019 : David Uomini e donne- foto ilsussidiario.net Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Rocco e Gemma sono ai ferri corti e il cavaliere ha deciso di chiudere definitivamente con la dama torinese, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Maria De Filippi smaschera una coppia : Uomini e Donne: la verità su Armando e Noel spiegata da Maria De Filippi Nuove verità nascoste verranno alla luce nelle prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Oggi i riflettori dello studio di Canale5 si accenderanno su Armando e Noel. Maria De Filippi smaschererà la coppia a Uomini e Donne. Sarà in realtà il cavaliere a vuotare il sacco e lo farà con un video diretto alla redazione del dating show. Armando Incarnato ammetterà nel ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Armando e Noel si vedevano di nascosto : Il Trono Over di Uomini e donne torna oggi 15 gennaio in onda su Canale 5 per una nuova puntata ricca di sorprese. Dopo avere assistito alla lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, la discussione passerà ad un'altra coppia che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane: Noel Formica e Armando Incarnato. La scorsa settimana dama e cavaliere avevano discusso davanti le telecamere, ma del loro diverbio né il pubblico, né tanto meno la ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gianluca perde la Di Padua e lascia il programma : Uomini e donne tornerà oggi 15 gennaio su Canale 5 per la seconda puntate settimanale dedicata al Trono Over. Archiviata la lite tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, questo pomeriggio si parlerà di altre dame e cavalieri, concedendo ampio spazio al loro percorso di conoscenza. L'attenzione verrà spostata anche su Roberta Di Padua, che ammetterà di avere cominciato a frequentare Stefano, Andrea e Riccardo. Se il primo verrà prontamente archiviato, ...

Uomini e donne - lite tra Gemma e Rocco : lui furioso per la rottura - il web lo sostiene : È stata una puntata del Trono Over di Uomini e donne a dir poco movimentata quella che Canale 5 ha trasmesso ieri 14 gennaio. Protagonisti ancora una volta Gemma Galgani e Rocco Fredella, che hanno fatto registrare una nuova battuta d'arresto nella loro relazione. La coppia sembrava essere sulla buona strada dopo che nel precedente appuntamento, andato in onda la scorsa settimana, aveva confermato il reciproco interesse e si era incontrata a ...

Uomini e Donne anticipazioni - Mara Fasone ritorna in Tv? Finalmente la sua risposta : anticipazioni Uomini e Donne, Mara Fasone di nuovo in TV? Nuovi impegni lavorativi Rivedremo Mara Fasone a Uomini e Donne? Quasi al cento per cento no. L’ex tronista è stata scottata da quell’esperienza e non ha nessuna intenzione di ripeterla. Almeno per il momento. Il futuro è sempre imprevedibile! Durante le sue ultime Instagram stories, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Mara Fasone ritorna in Tv? Finalmente la ...