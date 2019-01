Tav | Senato boccia la richiesta di discutere mozioni a favore E Ponti | “Per l’analisi

Tav - l'ipotesi di referendum è più lontana. Mozione del Pd al Senato : Una posizione condivisa anche dal mondo dell'imprenditoria, con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che ha dichiarato "non possiamo aspettare il referendum per attivare opere che ...

Il senatore del Pd Mauro Laus presenterà la mozione per sbloccare gli appalti per la Tav : "Finché il Parlamento esiste, usiamolo. Lunedì depositerò, come primo firmatario, una mozione che impegna il Governo a procedere, in tempi brevi, alla prosecuzione dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione sbloccando gli appalti in capo a Telt". Ad annunciare l'iniziativa è il senatore torinese del Pd, Mauro Laus. "Tra i manifestanti di ieri a Torino erano presenti esponenti di maggioranza del Governo - osserva ...

'Prospettive e opportunità per il rilancio del territorio' - Tavola rotonda con il sottosegretario Guidesi - il senatore Paolo Arrigoni e l'... : "Si tratta di un'iniziativa molto importante, volta a evidenziare le esigenze prioritarie del Piceno e del sud delle Marche" ha aggiunto la Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e ...

"La Lega fa miseramente campagna elettorale - ma la Tav non si farà" - il senatore M5s Alberto Airola contesta la piazza di Torino : La Lega in piazza con sì Tav? "Liberi di andare, il risultato non cambia: non si farà. Lo so". Il senatore M5s Alberto Airola, torinese, no-Tav per eccellenza, non lascia grandi spazi alla mediazione: "La loro è solo misera campagna elettorale. Sta di fatto che l'Alta velocità Torino-Lione ha spaccato il governo gialloverde, con i 5Stelle che vogliono fermare la grande opera e i parlamentari leghisti che invece ...

Il Presidente del Senato prende posizione sulla Tav : In una lettera pubblicata da 'La Stampa' Roberto Fico spiega: 'La battaglia No Tav non è per distruggere, vogliamo costruire un mondo differente' -