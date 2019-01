Spagna | bambino intrappolato nel pozzo | l' ira del padre | ' Non si fa nulla per salvarlo'

Le ricerche per il bambino caduto in un pozzo in Spagna : Si trova a diverse decine di metri di profondità, in un buco largo 25 centimetri: i soccorritori potrebbero scavare un altro buco per provare a raggiungerlo

In Spagna un bambino di 2 anni è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo 25 centimetri : Domenica pomeriggio un bambino spagnolo di due anni di nome Yulen è caduto in un pozzo profondo 110 centimetri e largo 25 centimetri mentre si trovava in giro con la sua famiglia a Totalán, in provincia di Malaga. Più di