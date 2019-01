Spagna | bambino cade nel pozzo | continuano le ricerche per salvarlo Si scava un tunnel

Spagna - bambino intrappolato nel pozzo - l'ira del padre : 'Non si fa nulla per salvarlo' : In Spagna continua la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, il bimbo di due anni e mezzo caduto nel pozzo a Totalan (Malaga) domenica scorsa. Il pozzo è profondo 110 metri e ha il diametro di circa venticinque centimetri. Centinaia di persone stanno lavorando ininterrottamente da oltre quaranta ore, ma le condizioni fisiche del bambino sono del tutto ignote. Anche i genitori di Yulen assistono alle operazioni di soccorso. Il padre ...

