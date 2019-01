Sissy Trovato Mazza | disposta l' autopsia per il 19 gennaio

Sissy Trovato Mazza - la verità nell’autopsia sabato 19 gennaio : sabato 19 gennaio, alle ore 11, all'ospedale di Reggio Calabria si svolgerà l'autopsia di Sissy Trovata Mazza. La giovane poliziotta penitenziaria calabrese morta lo scorso 12 gennaio, uccisa da un colpo di pistola alla testa che l'ha colpita due anni fa, nell'ospedale di Venezia. Prima di morire Sissy stava raccogliendo elementi per denunciare alcune anomalie riscontrate nel carcere dove lavorava.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza - “la canna della pistola non è sporca di sangue” : tutti i dubbi della famiglia sull’ipotesi del suicidio : La lista delle celle al quale era agganciato il cellulare, il dna sull’arma, il computer inattivo, l’assenza di sangue sulla parte finale della canna della pistola, quelle denunce per il presunto traffico di stupefacenti all’interno del carcere. Ventuno richieste, diverse delle quali accolte dal giudice per le indagini preliminari Barbara Lancieri a fine ottobre. E adesso anche la morte di Sissy, come tutti conoscevano Maria ...

Sissy Trovato Mazza - rinviati i funerali : il magistrato ha disposto l'autopsia : Sissy Trovato Mazza non ce l'ha fatta: l'agonia della 'principessa guerriera' è terminata sabato nella casa di famiglia a Taurianova, Reggio Calabria, dopo 26 mesi e mezzo di stato vegetativo. Il mistero sulla sua morte, invece, è tutt'altro che risolto. Per questa ragione, i funerali previsti oggi sono stati rinviati a data da destinarsi: il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo dell'agente di polizia penitenziaria trovata in fin di vita ...

Sissy Trovato Mazza - licenziata mentre era in coma e liquidata con 6 mila euro : «Verità sulla sua morte» : Ha vissuto in un limbo per 26 mesi. Oltre due anni di agonia a cui Maria Teresa Sissy Trovato ha messo fine l'altra notte. La giovane agente di polizia penitenziaria,...

Addio a Sissy Trovato Mazza - la poliziotta da due anni in coma a cui qualcuno sparò : La sua famiglia ancora attende di sapere la verità. Ieri, dopo un calvario di due anni, si è spenta nella sua casa di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, Maria Teresa Trovato Mazza, 'Sissy' per gli amici, l'agente di polizia penitenziaria la cui storia ha commosso l'Italia. Aveva 28 anni. Nel 2016, era stata trovata in fin di vita nel vano di un ascensore dell'ospedale civile di Venezia dove si trovava per lavoro, dopo essere stata ...

Sissy Trovato Mazza - il magistrato reclama la salma per l’autopsia : funerali annullati : annullati i funerali previsti per lunedì 14 gennaio a Taurianova. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma di Sissy Trovato Mazza per sottoporla ad autopsia. L'esame potrebbe svelare lesioni rimaste nascoste dei due anni di calvario seguiti allo sparo e utili a ricostruire quanto accaduto alla giovane poliziotta.Continua a leggere

