Roma | bancarotta e frode | 4 in manette per associazione a delinquere

(Di martedì 15 gennaio 2019)– Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno tratto in arresto 4 persone, appartenenti a un’perfinalizzata alla commissione di una pluralita’ di fatti difiscale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno avuto origine dal fallimento della “Cuscinetti e Componenti srl”, dichiarato alla fine del 2014 dal locale Tribunale, dedita alla commercializzazione di cuscinetti e componenti meccanici.Gli approfondimenti svolti hanno fatto emergere l’operativita’ di una decina di imprese con sede in Italia, nella Repubblica di San Marino e in Svizzera riconducibili a un unico sodalizio, che si sono succedute nel tempo nell’esercizio della stessa attivita’. In particolare, una volta accumulati ingenti debiti tributari, le bad companies ...