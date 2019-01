Padova | Carabinieri arrestano spacciatore incallito e recidivo

Natale : a Padova da Carabinieri controlli capillari su tutta la provincia : Padova , 10 dic. (AdnKronos) - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui vi è una notevole concentrazione di persone nei centri commerciali e negli esercizi cittadini, situazione che potenzialmente potrebbe accrescere il numero dei reati contro il patrimonio ai danni delle abitazion

Carabinieri : Padova - cambio al vertice Comando Interregionale Vittorio Veneto : Padova , 22 nov. (AdnKronos) - La mattina del 24 novembre a Padova , nella caserma intitolata alle Medaglie d’Oro al Valor Militare Enea Codotto e Luigi Maronese, in via Rismondo 4, alla presenza del Comandante Generale dei Carabinieri Gen. C.A. Giovanni Nistri, avrà luogo la cerimonia di avvicendamen

Padova : arrestati dai carabinieri due ladri seriali - colpivano in tre province venete : Padova, 16 nov. (AdnKronos) - Si è conclusa un'attività investigativa dei carabinieri del Comando Provinciale di Padova volta all’individuazione di due albanesi responsabili di furti in appartamento commessi anche in presenza delle vittime, che nell’ultima settimana erano stati protagonisti di una d