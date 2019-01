M5s | taglio parlamentari a febbraio

Dl Sicurezza - Pizzarotti : “M5s non prende posizione perché gli fa comodo. Ora ha ritirato fuori taglio stipendi per emergere” : “Governo M5s-Lega? Che questo esecutivo abbia messo insieme forze che non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra è ormai evidente a tutti. Non è evidente forse a certi irriducibili commentatori di Facebook, che non riescono a guardare in modo distaccato la realtà”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. “I 5 Stelle” – continua ...

M5s - D’Uva : “De Falco e De Bonis andavano espulsi prima. Taglio stipendio parlamentari? È nel contratto di governo” : “Le espulsioni dei due senatori dal M5s? Mi pare che già prima non si poteva fare conto sul loro voto. Non seguivano il gruppo e già questo, nell’ambito di un gruppo parlamentare di maggioranza, era un elemento sufficiente per fare una espulsione. Anzi, abbiamo aspettato anche sin troppo tempo per farlo“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il capogruppo M5s alla Camera, ...

Taglio stipendi parlamentari - il leghista Borghi è contrario : “Nel contratto non c’è perché non eravamo d’accordo con M5s” : Il Taglio degli stipendi dei parlamentari? Secondo Claudio Borghi nel contratto di governo non c’è. “Io c’ero quando si scriveva. E in quel contratto tra Lega e M5S, il Taglio degli stipendi dei parlamentari semplicemente non c’è”, assicura il deputato della Lega in un’intervista a Repubblica. Dichiarazioni che danno sostanza alla frenata di Matteo Salvini sul Taglio delle paghe agli onorevoli, annunciato a ...

M5s - Di Maio e Di Battista insieme sulle piste da sci : “Nel 2019 legge per taglio degli stipendi dei parlamentari” : Luigi Di Maio e Alessandro di Battista insieme in un video per gli auguri di inizio anno. Come previsto, i due, che hanno trascorso capodanno insieme, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve filmato in cui appaiono sulle piste da sci con cappello e giacca a vento. “È stato un 2018 – sono le parole del vicepremier – in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento, e ...

Il taglio degli F35 non è più una battaglia del M5s. Tofalo : “È la tecnologia migliore al mondo” : Dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio cerca di aggiustare il tiro sul programma F35: "Quello è un programma su cui continuiamo a essere perplessi, elogiarne la tecnologia non vuol dire che si voglia rifinanziarlo". .Continua a leggere

Di Maio : Taglio pensioni d'oro ci sarà - confermo a nome M5s e Lega : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s : "Taglio fondi non avrà conseguenze su raddoppio" : Nessuna conseguenza diretta sui lavori in corso per il raddoppio ferroviario, mentre proseguirà "senza intoppi" l'iter per il secondo binario tra Pistoia e Lucca. Le rassicurazioni, dopo le polemiche ...

M5s - taglio pensioni oro da 10 a 40% : ANSA, - ROMA, 14 DIC - Un taglio per cinque anni, dal 10% al 40%, per le cosiddette pensioni d'oro, superiori ai 90mila euro. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal capogruppo M5s al ...

Pensioni d'oro - M5s : taglio dal 10 al 40% per la parte oltre i 90mila euro per 5 anni : Un taglio per cinque anni, dal 10% al 40%, per le cosiddette Pensioni d'oro, superiori ai 90mila euro. Lo prevede un emendamento alla manovra presentato dal capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.

Manovra - M5s conferma reddito cittadinanza e taglio alle pensioni d'oro : Roma, 10 dic., askanews, - 'Vengono confermati gli obiettivi della Manovra sul reddito di cittadinanza che partirà nei tempi stabiliti'. È quanto fa sapere il M5S al termine di un incontro tra il ...