La vita in diretta | strana scelta della Rai | sfrattano Fialdini e Timperi | cosa c' è dietro

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Perugia e Civitanova vincono in Champions - Price nuovo leader alla Dakar : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 15 gennaio. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la slovena Jakupovic. ...

LIVE Zaksa-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : cucinieri per il riscatto dopo le delusioni in Superlega : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube affronterà l’agguerrita formazione polacca di fronte al proprio caloroso pubblico, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i cucinieri che sono reduci dalla sconfitta in campionato contro Perugia e che vogliono immediatamente riscattarsi nella massima competizione ...

Elisa Isoardi tra vita in diretta e Prova del cuoco - la bomba : 'In Rai inizia il tiro al bersaglio' : 'tiro al bersaglio contro Elisa Isoardi in Rai '. Per la conduttrice della Prova del cuoco si prospettano tempi duri a viale Mazzini. È Marco Castoro, giornalista di Messaggero e Leggo specializzato ...

Elisa Isoardi tra vita in diretta e Prova del cuoco - la bomba : "In Rai inizia il tiro al bersaglio" : "tiro al bersaglio contro Elisa Isoardi in Rai". Per la conduttrice della Prova del cuoco si prospettano tempi duri a viale Mazzini. È Marco Castoro, giornalista di Messaggero e Leggo specializzato in tv, a fare una previsione (funesta) per l'ex di Matteo Salvini, che voci di viale Mazzini indicano

La vita in diretta - Francesca Fialdini così davanti alle telecamere : "Vi chiedo scusa - tutti insieme..." : La settimana appena finita per Francesca Fialdini a La vita in diretta è stata una delle più impegnative e complicate. La collega di Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con i malanni di stagione, pur continuando ad andare in onda. Il suo malessere è stato palese nella puntata dello scorso venerdì

La vita in diretta - Francesca Fialdini così davanti alle telecamere : 'Vi chiedo scusa - tutti insieme...' : La settimana appena finita per Francesca Fialdini a La vita in diretta è stata una delle più impegnative e complicate. La collega di Tiberio Timperi ha dovuto fare i conti con i malanni di stagione, ...

Anna Valle a La vita in diretta : il dramma che nasconde il suo personaggio : vita in diretta, Anna Valle svela su La compagnia del cigno: “Irene ha un dolore mai gridato” Si è raccontata nel salotto de La vita in diretta nella puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019, la bellissima e bravissima Anna Valle. L’attrice, nel corso della lunga intervista curata da Tiberio Timperi, ha ovviamente parlato del personaggio che interpreta nella fiction La compagnia del cigno, asserendo: Io sono una ex insegnante di ...

Elisa Isoardi alla vita in diretta? È già tiro al bersaglio in Rai : di Marco Castoro Più che la Prova del Cuoco si dovrebbe parlare di prova del fuoco per Elisa Isoardi , la cui carriera in Rai è un tiro al bersaglio da quando ha avuto una storia con Matteo Salvini. L'...

Isoardi alla vita in diretta? Insorge il Pd : “Inopportuno - Rai chiarisca” : "Sapere se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de 'La Prova del cuoco', verrebbe promossa alla conduzione de 'La Vita in diretta'". E' quanto chiede il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, in un'interrogazione al presidente e all'amministratore delegato Rai presentata in Vigilanza e pubblicata sulla sua pagina ...

Elisa Isoardi "spinta" a "La vita in diretta"? Chiesti chiarimenti in Rai : Il deputato dem Michele Anzaldi vuole vederci chiaro dopo le voci sull'imminente arrivo della conduttrice nel programma del...

'Elisa Isoardi alla vita in diretta? La Rai chiarisca' : Roma, 13 gen., askanews, - 'Sapere se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de 'La Prova del cuoco', verrebbe promossa alla ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

LIVE Perugia-Civitanova volley - Superlega 2019 in DIRETTA : scontro fra titani d’alta classifica. Quante emozioni : Sir Safety avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaBarton si affrontano la seconda e la terza della classifica in un incontro di caratello davvero imperdibile: i Campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta di Trento che è costata la vetta della generale, se la vedranno contro la Lube che si è rialzata dopo l’arrivo ...