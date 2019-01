Juve al primo affondo | Allegri | “Niente gap”

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

La Juve riparte e Ronaldo vuole il primo trofeo bianconero : Primi in classifica ed ultimi a tornare ad allenarsi. La Juve va di fretta nel suo percorso da record, ma solo oggi riprenderà a lavorare alla Continassa , ritrovo alle ore 12, dopo nove giorni di ...

Juventus - Ramsey è il primo nome : i bianconeri vogliono anticipare tutti : Juventus Ramsey – La corsa in solitaria in campionato, a +9 dalla seconda Napoli, non ferma le ambizioni della Juventus di Allegri. I bianconeri infatti, si stanno preparando ad un mercato stellato fatto di tante occasioni. La prima? Aaron Ramsey. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza del Psg, ma anche di Real e Bayern, per il centrocampista […] L'articolo Juventus, Ramsey è il primo nome: i bianconeri vogliono ...

Fabio Paratici - "Champions League primo pensiero"/ Juventus - il ds parla chiaro. Niente derby con Marotta ma… : Fabio Paratici parla chiaro: "Champions League primo pensiero". Il ds della Juventus su Cristiano Ronaldo, Allegri e Marotta…

Juve - il rigore con la Samp non c'era. Milan - primo giallo di Suso fiscale : Ultimo turno del 2018, non privo di polemiche arbitrali, sia per le scelte degli arbitri in campo che per l'uso della VAR. Vediamo gli episodi partita per partita. Valeri dà spiegazioni ai giocatori ...

ll calciomercato oggi – Il primo colpo della Juve per la prossima stagione : ll calciomercato oggi – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la prossima stagione. ...

Calciomercato Juventus - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la ...

DIRETTA JuveNTUS U23 GOZZANO/ Risultato live 0-0 - info streaming : poche emozioni nel primo tempo! : DIRETTA JUVENTUS U23-GOZZANO, info DIRETTA streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella diciassettesima giornata del girone A di Serie C

DIRETTA JuveNTUS UDINESE PRIMAVERA / Risultato live 1-0 - streaming video e tv : Bandeira decide il primo tempo! : DIRETTA JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 12giornata , oggi 15 dicembre, .

Young Boys-Juventus 2-1 : Dybala non basta ma Allegri chiude primo : La Juventus perde contro lo Young Boys , 1-2, ma centra il primo posto nel girone di Champions. In gol Hoarau per due volte e Dybala. LEGGI LA CRONACA

Young Boys-Juventus 2-1 - bianconeri distratti a Berna : il primo posto è salvo grazie al Valencia [FOTO e VIDEO] : 1/32 Fabio Ferrari/LaPresse ...

La Juventus punta il primo posto contro lo Young Boys : come seguire la gara in Tv : Si conclude questa sera la fase a gironi di Champions League con le uniche italiane che hanno la certezza di poter proseguire il proprio cammino nella competizione. La prima a scendere in campo sarà la Roma, impegnata in trasferta contro il Viktoria Plzen (clicca qui per seguire la gara in Tv), mentre poi sarà la […] L'articolo La Juventus punta il primo posto contro lo Young Boys: come seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Young Boys-Juventus - Champions League in DIRETTA : bianconeri per il primo posto nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Young Boys-Juventus, ultimo impegno per i bianconeri nella prima fase della Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri cerca un successo a Berna contro gli svizzeri dello Young Boys per ipotecare la prima posizione nel gruppo H. Nelle prime cinque giornate Cristiano Ronaldo e compagni hanno raccolto 12 punti e possono accontentarsi anche di un pareggio per ...

Allegri va sul sintetico : "Juve - il primo posto può fare la differenza" : Il primo posto in palio per la Juventus. Il desiderio di fare l'impresa per lo Young Boys, già fuori anche dalla corsa per la terza piazza nel girone. Ultimo turno del girone H di Champions League, sul campo sintetico di Berna: la Signora contro i Giovani Ragazzi, battuti 3-0 all'andata con tripletta di Dybala. Bianconeri già qualificati ma ovviamente a caccia del primato per garantirsi ottavi di finale in quasi discesa. Per farcela, basterà ...