Il portiere che non doveva essere portiere Petr Cech dà l' addio al calcio

Buffon dà spettacolo nel deserto del Qatar - il portiere para anche tra le dune [VIDEO] : Gigi Buffon ed il PSG in Qatar, il portiere italiano ed Angel Di Maria si divertono a giocare a calcio nel deserto della penisola araba Il PSG è volato in Qatar per stupire i suoi supporter. Nella penisola araba Gigi Buffon e Angel Di Maria hanno dato spettacolo tra le dune del deserto in cui hanno mostrato le loro qualità calcistiche. Gigi Buffon ha parato anche tra la sabbia del Qatar. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO ...

Jaguar Land Rover - portiere automatiche per i disabili : I ricercatori della Casa hanno quindi realizzato questo dispositivo per mesi e poi lo hanno montato sulla Range Rover Sport per il test. Si tratta di un sistema all'avanguardia in grado di offrire ...

De Laurentiis su Meret : «Un portiere che para» : In sala stampa Parlando con i giornalisti in sala stampa, Aurelio De Laurentiis ha elogiato Meret, ma anche lanciato una bordata indiretta a Pepe Reina, ex portiere del Napoli. Ecco le parole intercettate dai siti di informazione nel ventre del San Paolo: «Meret? ha dato due punti. Para e non tira i palloni dall’altra parte del campo. Abbiamo un solo punto in meno dell’anno scorso, cosa volevano?». L'articolo De Laurentiis su Meret: «Un ...

La Lazio piange Pulici - il portiere gentiluomo che lottava dentro e fuori dal campo : Pulici, nel 2005, tentò anche l'avventura politica candidato nella lista di Storace. Però, nonostante i 1.562 voti, non venne eletto. Era una persona poliedrica alla quale piaceva misurarsi su tutto ...

Che fine ha fatto Morgan De Sanctis? La vita dell’ex portiere : Morgan De Sanctis è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012. Considerato uno dei migliori portieri italiani della propria generazione, ha disputato 6 partite in nazionale A, prendendo parte a due campionati d’Europa (Austria-Svizzera 2008 e Polonia-Ucraina 2012) e a un campionato del mondo (Sudafrica 2010), oltre che alla FIFA Confederations ...

Donnarumma - lo scherzo delle Iene : il portiere ha un malore durante il finto rapimento : scherzo de Le Iene a Donnarumma, il portiere del Milan. Il cognato del 19enne e il suo manager fanno sapere alla redazione che il calciatore ha un appuntamento in centro a Milano per comprare dei vestiti. Il cognato ha voluto organizzare lo scherzo per far spaventare Donnarumma, sostenendo che fa una vita da “vecchio” e che vuole movimentarla un po’. Mentre il portiere è nei camerini a provare dei vestiti, si iniziano a sentire ...

Che fine ha fatto Michelangelo Rampulla? Il portiere goleador : Michelangelo Rampulla è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, preparatore dei portieri della nazionale cinese. È ricordato per essere stato il primo portiere a realizzare un gol su azione nel campionato italiano di Serie A: accadde nella stagione 1991-1992, contro l’Atalanta, all’epoca in cui Rampulla difendeva i pali della Cremonese. Il gol di Rampulla rimase nella storia in Serie A per i ...

Rimprovera un giovane che getta i volantini a terra : portiere pestato a sangue : In manette un ragazzo di 25 anni. I militari sono intervenuti dopo le telefonate di alcuni passanti che hanno assistito alla...

Saracinesca Davide Marfella - è il portiere meno battuto in Italia : il nuovo talento che ha conquistato Bari : Davide Marfella, il nuovo talento del calcio Italiano. Stiamo parlando del portiere del Bari, classe 1999 e quindi ancora giovanissimo, l’estremo difensore si candida a scalare categoria dopo categoria magari con la maglia del Bari fino a diventare uno dei migliori portieri in circolazione, le premesse sono sicuramente buone, Marfella è considerato come uno dei portieri più promettenti ed il sogno è quello di ripercorrere la carriera ...