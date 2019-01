Dybala-Cutrone | voglia di gol Non chiamateli solo «spalle»

ilgiornale

: Dybala-CR7-Bernardeschi vs Higuain-Paquetà-Cutrone lol - FAP_vagno98 : Dybala-CR7-Bernardeschi vs Higuain-Paquetà-Cutrone lol - devivoraf : @pisto_gol Cerci/Robben, Muriel/Ronaldo, Gabigol/Dybala quelli che ricordo su due piedi. 1 su mille c’è la fai ...c… - GianmarcoMontor : RT @lucapagni: #BollettinoMilan (debug) se il gol di cutrone e la sciabolata di Calhanoglu l'avessero confezionato Ronaldo e Dybala avevamo… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Quella di Gedda potrebbe passare alla storia, si spera, come la partita in cui anche in Arabia Saudita le donne si sono riprese il calcio, alla faccia delle discriminazioni e delle costrizioni. Ma più frivolamente, dal punto di vista tecnico, questa Supercoppa potrebbe diventare la rivincita delledi lusso, si intende, ma certo meno quotate degli attori protagonisti. Loro, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, sono le stelle, i protagonisti principali. Strapagati, sotto gli occhi di tutti, i più attesi. Gli altri però, Pauloe Patrick, possono essere anchedei fenomeni ma di certo non possono e non vogliono limitarsi al ruolo di comparse. E se fossero loro i protagonisti per una notte?D'altronde non sarebbe la prima volta, per nessuno dei due. Il milanista, capocannoniere rossonero fino ad ora, è reduce dalla doppietta decisiva in coppa Italia contro ...