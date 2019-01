C' è posta per te 2019 | una storia lesbo nella seconda puntata video

Sissy Trovato Mazza : disposta l'autopsia per il 19 gennaio : Sabato 19 gennaio alle ore 11:00 è stata disposta l'autopsia sul corpo di Sissy Trovato Mazza. l'autopsia sarà effettuata presso l'ospedale di Reggio Calabria. Stiamo parlando della giovane poliziotta andata in coma nel 2016 dopo che un colpo di pistola le trapassò la parete cranica. La ragazza è infine morta lo scorso 12 gennaio. Il ministero Elisabetta Spigarelli ha nominato come consulenti i seguenti: Raffaele De Caro (anamopatologo), ...

Principi di etica per l'intelligenza artificiale : l'Europa fa la sua proposta : La cronaca delle ultime settimane, che ha visto l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, ci ricorda che sull'Ia si gioca anche una grande partita geopolitica, nella quale si ...

Hacker - l’allarme della Polizia postale : ecco la nuova pericolosa truffa che arriva da internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘Hackeraggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arrivate ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...

C'è posta per te - Al Bano Carrisi e Romina Power da Maria De Filippi : un dramma per Amadeus : Fari puntati su sabato 19 gennaio, quando andrà in scena la prima vera sfida del sabato sera del 2019: contro C'è posta per te e Maria De Filippi, su Rai 1 Ora o mai più di Amadus. Un duello inedito: la speranza di Viale Mazzini è contrastare lo strapotere televisivo della De Filippi, che con la pri

C’è posta per Te : gli ospiti di Maria De Filippi del 19 gennaio : C’è Posta Per Te, anticipazioni 19 gennaio: gli ospiti di Maria De Filippi Puntata ricca di ospiti quella di C’è Posta Per Te del 19 gennaio. Il secondo appuntamento con il people show di grande successo di Maria De Filippi ospiterà una delle coppie più amate della musica nazional popolare. Come rivelano le anticipazioni di C’è Posta Per Te Romina Power e Al Bano Carrisi saranno tra gli ospiti della seconda puntata. La coppia, ...

Ora l'Istat telefona dal 1510. Arriva il numero delle indagini statistiche. "Per gli italiani obbligo di risposta" : ROMA - Nella vita degli italiani entra un nuovo numero telefonico: è il 1510. Il Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, lo assegna formalmente all'Istat. Ed ora il nostro Istituto di Statistica ...

“Grembiule obbligatorio nelle scuole. Ecco perché”. La proposta di Salvini : Rosa per lei. Blu o celeste per lui. Prima un simbolo poi, con il passare del tempo, i grembiuli sono passati di moda. A tuonare in favore della reintroduzione della divisa scolastica per le scuole elementari è il ministro Matteo Salvini. Pronta è arrivata la risposta dei presidi che si dicono favorevoli sottolineano come spetti ai singoli istituti decidere sulla questione. «Almeno alle scuole elementari, rimettere il grembiule farebbe bene ai ...

Wanda Nara ed Icardi volano a Roma - la sorpresa di Mauro ai fan : registrata una puntata di ‘C’è posta per Te’ : Wanda Nara e Mauro Icardi a Roma, la coppia di argentini nella capitale per registrare una puntata di ‘C’è Posta per Te’ Ieri, tra le storie Instagram di Wanda Nara, sono spuntati dei video che vedevano la Wags prendere un jet privato per Roma insieme a Mauro Icardi ed al loro entourage. L’affascinante soubrette però non ha svelato il perchè lei ed il marito si siano recati nella capitale per poche ore, rientrando ...

Rinnovo Icardi : l'Inter studia la giusta strategia. Intanto Mauro va a 'C'è posta per te' : E Icardi ? C'E' posta PER TE - Come scrive la Gazzetta dello Sport , ieri Icardi era a Roma con Wanda Nara per registrare una puntata di 'C'è posta per te' , rientrando poi subito a Milano con un ...

C’è posta per Te : Ecco Quanti Soldi ha Regalato Ricky Martin a Jessica! : Nella prima puntata di C’é Posta Per Te, Ricky Martin ha fatto una bella sorpresa a Jessica. Oltre ad averle Regalato una valigia piena di doni per il figlio e nipote, le ha donato una cospicua somma di denaro. Ecco l’importo! C’é Posta Per Te: Maria De Filippi racconta la storia drammatica di Shona e Jessica! Maria De Filippi parte con la ventiquattresima edizione di “C’é Posta Per te” con un super ospite di fama internazionale, Ricky ...

C'è posta per Te - Ricky Martin fa una sorpresa a due sorelle e parla della sua paternità : Sabato scorso è andata in onda una puntata speciale di "C'è Posta Per Te". Uno degli ospiti della prima puntata dell'anno nuovo è stato Ricky Martin. Il cantante portoricano ha fatto una graditissima sorpresa ad una giovane mamma originaria della Sardegna, in attesa del secondo figlio. Una storia commovente di due sorelle Nello studio di Maria De Filippi si è presentata Shaina, una ragazza che ha voluto fare un regalo a sua sorella maggiore ...

FI : spostare domenica ecologica per concomitanza ricordo Foibe : Roma – “Il Campidoglio avrebbe fissato per domenica 10 febbraio prossimo la giornata ecologica, proprio il giorno in cui si ricorda la tragedia delle vittime delle Foibe. Auspichiamo che questa amministrazione dimostri maggior sensibilita’ su tale questione ed effettui un passo indietro, spostando lo stop alla circolazione ad un’altra data”. “La Giunta dovrebbe essere piu’ attenta a simili argomenti, ...

Sampdoria - maxi proposta dal Fortuna Dusseldorf per Kownacki : Secondo il polacco Sport la società di Bundesliga avrebbe formulato una maxi offerta per convincere i dirigenti di Corte Lambruschini a cedere Kownacki. I tedeschi vorrrebbero prelevare il giocatore ...